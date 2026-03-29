Трагичан крај потраге: Пронађено тијело ловца

Аутор:АТВ
29.03.2026
10:50
Потрага за несталим ловцем Исметом Халиловићем из Горње Лијешнице код Маглаја завршена је трагично након што је његово тијело пронађено на подручју села Комшић у општини Жепче.
Дана 28. марта 2026. године, у вечерњим сатима, док је станица ГСС Жепче обиљежавала своју осму годишњицу кроз обуку у зимским увјетима, у 23 сата запримљен је позив из Полицијске управе Жепче о нестанку ловца Исмета Халиловића (70) из Горње Лијешнице, општина Маглај.
Према доступним информацијама, нестали је посљедњи пут виђен истог дана око 14 сати, када се удаљио у непознатом правцу.
У потрагу су већ били укључени припадници Полицијске станице Маглај, Полицијске управе Жепче, Професионалне ватрогасне јединице Маглај, ловци, Цивилна заштита Маглаја, спасилачки тимови из Маглаја, као и локално становништво.
На терен је одмах упућено девет спасилаца Горске службе спашавања Жепче.
Након доласка на локацију запримљена је информација да је на локалитету потока Бијеле воде пронађено тијело нестале особе.
Након што је мртвозорник Дома здравља Жепче констатовао смрт пронађене особе, надлежни полицијски службеници Полицијске управе Жепче извршили су увиђај, а припадници ГСС Жепче приступили су захтјевној акцији транспорта тијела.
- Транспорт је успјешно завршен у 5.50 часова, када је тијело предано погребном друштву, док је цијела акција окончана у 6.20 часова повратком спасилаца у базу у Жепчу - речено је из ГСС Жепче.
