Претицао аутомобил који је покушавао непрописно да скрене и ударио у дрво: Погинуо на лицу мјеста

Аутор: АТВ
28.03.2026
17:21
Коментари:0
Основно јавно тужилаштво у Неготину одредило је задржавање С. Ц. (65) из Новог Сипа код Кладова због сумње да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
Како се сумња, он је данас око 11 час на путу Кладово - Нови Сип, код Кладушнице, управљајући путничким возилом из правца Кладова ка Новом Сипу започео радњу скретања улијево, а да се није увјерио да то може да уради безбједно по остале учеснике у саобраћају.
- Он је, како се сумња, предњим лијевим дијелом свог возила ударио у задњи десни дио путничког возила румунских регистарских ознака којим је у истом смјеру управљао П. М. (55) из Румуније. Држављанин Румуније је, како се сумња, претицао аутомобил који је покушао да скрене, те је изгубио контролу над возилом и слетио са пута и ударио у дрво - каже извор.
Како се сазнаје, аутомобил се одбио од дрво и зауставило на средини коловоза.
- Држављанин Румуније је испао из возила, ударио у ограду и при том задобио повреде од којих је преминуо на лицу мјеста, док је сувозач задобио лаке тјелесне повреде - каже извор.
Обављен увиђај, наложена обдукција, утврђено да осумњичени за саобраћајну несрећу нема алкохола у крви, преноси Курир.
