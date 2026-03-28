Logo
Large banner

Изнајмио аутомобил и није вратио, не јавља се на позиве

Аутор:

АТВ

28.03.2026

11:12

Коментари:

0
Изнајмио аутомобил и није вратио, не јавља се на позиве

Полицијска управа Љубушки запримила је пријаву због сумње на кривично дјело утаје, након што изнајмљено возило није враћено власнику у предвиђеном року.

Према информацијама из полиције, А.Н. (1996.) из Љубушког пријавио је да је особи С.П. (1985.) из Мостара изнајмио возило марке Рено, бх. регистарских ознака, уз уредно склопљен уговор о најму.

Џералд Форд носач авиона

Регион

Амерички носач авиона упловио у луку близу БиХ

Након истека уговореног рока за поврат, возило није враћено, а особа којој је аутомобил изнајмљен престала се јављати на телефонске позиве.

"Дана 25.03.2026. године у 12:00 сати у ПУ Љубушки приступио је А.Н. (1996.) из Љубушког и пријавио да је особи С.П. (1985.) из Мостара изнајмио возило марке ‘Рено’ бх. регистарских ознака, уз претходно уредно сачињен уговор о најму. Међутим, након истека предвиђеног рока за поврат возила, наведена особа није вратила возило те се престала јављати на позиве“, изјавио је портпарол МУП-а ЗХК Марко Баножић за "Херцеговина.инфо".

novac evri

Свијет

Да ли је 3.000 евра довољно за живот у Њемачкој?

О случају је обавијештена дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва, а полицијски службеници предузимају потребне мјере и радње с циљем расвјетљавања кривичног дјела "Утаја“ из члана 290. Кривичног закона Федерације БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

utaja

Ljubuški

rent a kar

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Миленко Томић

Хроника

Гдје је тренер педофил из Бијељине?

14 ч

0
Мушкарац остао без ока усред жестоке туче

Хроника

Мушкарац остао без ока усред жестоке туче

15 ч

0
Манијак ушао у лифт са дјевојчицом, па јој показивао полни орган

Хроника

Манијак ушао у лифт са дјевојчицом, па јој показивао полни орган

16 ч

0
Удес на излазу из Витеза

Хроника

Тежак удес у БиХ, чека се два сата

17 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Приколица камиона се преврнула од силовитог удара вјетра

12

04

Полиција на прелазу заплијенила 21 килограм марихуане

12

02

Огласила се Цивилна заштита Српске: Ево гдје су највећи проблеми

11

58

Амиџић: Интерес инвеститора екстерна потврда финансијске позиције Српске

11

57

На граничном прелазу забрањен саобраћај шлеперима и теретњацима са приколицом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner