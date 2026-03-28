Изнајмио аутомобил и није вратио, не јавља се на позиве

28.03.2026
Полицијска управа Љубушки запримила је пријаву због сумње на кривично дјело утаје, након што изнајмљено возило није враћено власнику у предвиђеном року.
Према информацијама из полиције, А.Н. (1996.) из Љубушког пријавио је да је особи С.П. (1985.) из Мостара изнајмио возило марке Рено, бх. регистарских ознака, уз уредно склопљен уговор о најму.
Након истека уговореног рока за поврат, возило није враћено, а особа којој је аутомобил изнајмљен престала се јављати на телефонске позиве.
"Дана 25.03.2026. године у 12:00 сати у ПУ Љубушки приступио је А.Н. (1996.) из Љубушког и пријавио да је особи С.П. (1985.) из Мостара изнајмио возило марке ‘Рено’ бх. регистарских ознака, уз претходно уредно сачињен уговор о најму. Међутим, након истека предвиђеног рока за поврат возила, наведена особа није вратила возило те се престала јављати на позиве“, изјавио је портпарол МУП-а ЗХК Марко Баножић за "Херцеговина.инфо".
О случају је обавијештена дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва, а полицијски службеници предузимају потребне мјере и радње с циљем расвјетљавања кривичног дјела "Утаја“ из члана 290. Кривичног закона Федерације БиХ.
