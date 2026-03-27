Мушкарац остао без ока усред жестоке туче

Аутор:АТВ
27.03.2026
20:38
Коментари:0
Припадници београдске полиције ухапсили су у четвртак М. К. (31) због сумње да је брутално претукао С. П. у насељу Вождовац, нанијевши му трајне и тешке тјелесне повреде.
Напад се догодио почетком децембра 2025. године у Улици Игњата Јоба. Према незваничним информацијама, М. К. је заједно са још два саучесника пресрео жртву, након чега је услиједило звјерско батинање.
Србија
Осумњичени је прво користио палицу којом је младића ударао у главу, а потом је на песницу ставио "боксер" и наставио са ударцима.
Повреде које је С. П. задобио описане су као језиве. Усљед силине удараца металним предметом директно у лице, младић је задобио тешке повреде ока, због којих је, упркос напорима љекара, потпуно ослијепио на једно око.
Савјети
По налогу Другог основног јавног тужилаштва у Београду, осумњиченом М. К. је одређено задржавање до 48 сати. Он ће добити кривичну пријаву "Тешке тјелесне повреде". Осумњичени ће уз кривичну пријаву бити приведен тужиоцу, а полиција наставља рад на идентификацији и проналаску преостала два лица која су учествовала у овом инциденту, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму