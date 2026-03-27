Мушкарац остао без ока усред жестоке туче

27.03.2026

Мушкарац остао без ока усред жестоке туче
Припадници београдске полиције ухапсили су у четвртак М. К. (31) због сумње да је брутално претукао С. П. у насељу Вождовац, нанијевши му трајне и тешке тјелесне повреде.

Напад се догодио почетком децембра 2025. године у Улици Игњата Јоба. Према незваничним информацијама, М. К. је заједно са још два саучесника пресрео жртву, након чега је услиједило звјерско батинање.

Осумњичени је прво користио палицу којом је младића ударао у главу, а потом је на песницу ставио "боксер" и наставио са ударцима.

Повреде које је С. П. задобио описане су као језиве. Усљед силине удараца металним предметом директно у лице, младић је задобио тешке повреде ока, због којих је, упркос напорима љекара, потпуно ослијепио на једно око.

По налогу Другог основног јавног тужилаштва у Београду, осумњиченом М. К. је одређено задржавање до 48 сати. Он ће добити кривичну пријаву "Тешке тјелесне повреде". Осумњичени ће уз кривичну пријаву бити приведен тужиоцу, а полиција наставља рад на идентификацији и проналаску преостала два лица која су учествовала у овом инциденту, преноси Телеграф.рс.

Прочитајте више

Srce, srčane bolesti

Здравље

Ово обољење је најчешћи узрок срчаног и можданог удара

2 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 25. колу

2 ч

0
Супружници Тодоровић добили тројке, сад имају пет кћерки

Породица

Тодоровићима из Приједора се умножило богатство

2 ч

0
Ноелија Кастиљо Рамос дјевојка умрла путем еутаназије

Свијет

Жртва групног силовања преминула путем еутаназије: Имала је три посљедње жеље

3 ч

0

Више из рубрике

Манијак ушао у лифт са дјевојчицом, па јој показивао полни орган

Хроника

Манијак ушао у лифт са дјевојчицом, па јој показивао полни орган

3 ч

0
Удес на излазу из Витеза

Хроника

Тежак удес у БиХ, чека се два сата

4 ч

1
Хитна и полиција на терену: Нови удес у БиХ

Хроника

Хитна и полиција на терену: Нови удес у БиХ

5 ч

0
Полицајцу из Бањалуке три године затвора због смрти колеге

Хроника

Полицајцу из Бањалуке три године затвора због смрти колеге

7 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Свети Симеон ипак није разлог: Ево зашто је кажњена Звезда

22

59

Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

22

50

За ове знакове ће 31. март бити судбоносан

22

43

Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

22

40

Ухапшен чувени Тајгер Вудс

