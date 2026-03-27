Logo
Large banner

Амерички војници желе да пређу у православље

Аутор:

АТВ

27.03.2026

20:32

Коментари:

0
Амерички војници желе да пређу у православље
Фото: ATV

Амерички војници, припадници КФОР-а, на молитвеној литургији у Манастиру Драганац на Косову и Метохији, изразили су жељу да се крсте у овој српској светињи и пређу у православље.

Епископ новобрдски Иларион је недавно у Манастиру Драганац примио на разговор тројицу припадника америчког КФОР-а који су у претходном периоду исказали интересовање да се ближе упознају са православном црквом, јавља ТВ Храм.

Прије мјесец дана је извршен чин оглашења једног од сарадника америчке војне мисије на Косову, који се припрема за крштење у Манастиру Драганац.

ТВ Храм наводи како је значајно је напоменути да је примјетно интересовање за православну вјеру код припадника америчког КФОР-а који су током службе у мисији дошли у непосредан контакт са српским средњовијековним светињама на Косову и Метохији.

Епископ Иларион је на годишњицу мартовског погрома косовских Срба 17. марта служио уз Митрополита рашко- призренског Теодосија парастос у манастиру Грачаница, да би потом у Дому културе Грачаница отворио изложбу слика и пренио присутнима благослов и молитвене поздраве патријарха српског Порфирија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Kfor

Косово и Метохија

američki vojnik

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner