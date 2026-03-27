Хитно оперисан водитељ Пинка

27.03.2026
13:07
Водитељ Пинка Срђан Кувекаловић примљен је јутрос на Војномедицинску академију. Раније је објављено да је новинару и репортеру ове телевизије за јутрос била заказана операција, мања интервенција на леђима.
Према најновијим информацијама Еспреса, Кувекаловић је успјешно оперисан, а интервенција је протекла без икаквих компликација.
Након 6 година бављења радијским водитељством 2017. године долази на ТВ Пинк, гдје прво ради као новинар информативе портала Пинк.рс, а затим прелази у редакцију Националног дневника у којој је и данас. Срђан се посебно истакао током извештавања у ванредним ситуацијама, као изузетно професионалан новинар који преноси слику који затекне на терену. Извјештавао је током пада надстрешнице у Новом Саду, након језивог пожара у дискотеци у Кочанима, у Сјеверној Македонији, као и са протеста у Србији.
Осим тога, Кувекаловић је извјештавао и са најважнијих политичко-друштвених догађаја у земљи, али и свијету, као што је сукоб у Украјини, Дан побједе у Москви, са Самита у Египту, али и са бројних европских догађаја.
