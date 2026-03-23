Logo
Large banner

Огромна туга у дому познате водитељке РТС-а

Аутор:

АТВ

23.03.2026

18:32

Коментари:

2
Водитељка РТС-а Ивона Пантелић објавила да јој је умро отац

Познато лице Радио-телевизије Србије, водитељка Ивона Пантелић, подијелила је са јавношћу болну вијест - њен отац је преминуо.

Ивона се од њега опростила потресном објавом на друштвеним мрежама, уз фотографију и ријечи које су многе дирнуле.

Граница

Друштво

Један документ грађанима БиХ олакшава улазак у ЕУ

"Мој тата. Није више са нама, али као да јесте. Ту је, око мене, храбар и насмијан. Тата, много те волим", написала је водитељка.

Убрзо након објаве, услиједили су бројни коментари подршке и саучешћа колега, пријатеља и вјерних гледалаца, који су јој упутили ријечи утјехе у овим тешким тренуцима.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Трагедија у свијету фудбала: Млади фудбалер (18) се срушио на терену и преминуо

Иако је Ивона Пантелић годинама једно од најпрепознатљивијих лица телевизије, њен отац није био дио јавног живота. Био је машински инжењер, поријеклом из Аранђеловца, а у Београд је дошао на студије, гдје је упознао своју супругу, Ивонину мајку.

Водитељка је у више наврата истицала колико јој је породица важна и колико су јој родитељи били највећи ослонац. Са посебном емоцијом у више наврата је говорила о оцу, који јој је пружао подршку од самог почетка каријере, али и у приватном животу.

Зорица Брунцлик

Сцена

Кум Зорице Брунцлик открио у каквом је стању пјевачица: ''Много је озбиљна ствар''

Један од детаља који је често помињала јесте и то да јој је управо отац, као награду за дипломирање на Шумарском факултету, купио први аутомобил - гест који никада није заборавила, преноси "Телеграф".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

RTS

tuga

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшен директор рудника Бановићи, пронађена хрпа новца

1 ч

0
Тежак судар у Тузли

Хроника

Тежак судар два камиона и два аута, има повријеђених

1 ч

0
Бањалучани ухапшени због дроге

Хроника

Откривамо ко је ухапшени Бањалучанин: Суђено му због убиства у Никшићу

3 ч

0
Ухапшени Бањалучани, заплијењени кокаин и паре

Хроника

Ухапшени Бањалучани, заплијењени кокаин и паре

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

43

Зашто су везе из средње школе најсрећније?

18

40

Погледајте спровођење Немање Миљковића: Ухапшен у акцији МУП-а Српске

18

32

18

29

Трагедија у свијету фудбала: Млади фудбалер (18) се срушио на терену и преминуо

18

22

Један документ грађанима БиХ олакшава улазак у ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner