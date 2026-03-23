Огромна туга у дому познате водитељке РТС-а

Познато лице Радио-телевизије Србије, водитељка Ивона Пантелић, подијелила је са јавношћу болну вијест - њен отац је преминуо.

Ивона се од њега опростила потресном објавом на друштвеним мрежама, уз фотографију и ријечи које су многе дирнуле.

"Мој тата. Није више са нама, али као да јесте. Ту је, око мене, храбар и насмијан. Тата, много те волим", написала је водитељка.

Убрзо након објаве, услиједили су бројни коментари подршке и саучешћа колега, пријатеља и вјерних гледалаца, који су јој упутили ријечи утјехе у овим тешким тренуцима.

Иако је Ивона Пантелић годинама једно од најпрепознатљивијих лица телевизије, њен отац није био дио јавног живота. Био је машински инжењер, поријеклом из Аранђеловца, а у Београд је дошао на студије, гдје је упознао своју супругу, Ивонину мајку.

Водитељка је у више наврата истицала колико јој је породица важна и колико су јој родитељи били највећи ослонац. Са посебном емоцијом у више наврата је говорила о оцу, који јој је пружао подршку од самог почетка каријере, али и у приватном животу.

Један од детаља који је често помињала јесте и то да јој је управо отац, као награду за дипломирање на Шумарском факултету, купио први аутомобил - гест који никада није заборавила, преноси "Телеграф".