Огромна туга у дому познате водитељке РТС-а

Аутор:АТВ
23.03.2026
18:32
Коментари:2
Познато лице Радио-телевизије Србије, водитељка Ивона Пантелић, подијелила је са јавношћу болну вијест - њен отац је преминуо.
Ивона се од њега опростила потресном објавом на друштвеним мрежама, уз фотографију и ријечи које су многе дирнуле.
Друштво
Један документ грађанима БиХ олакшава улазак у ЕУ
"Мој тата. Није више са нама, али као да јесте. Ту је, око мене, храбар и насмијан. Тата, много те волим", написала је водитељка.
Убрзо након објаве, услиједили су бројни коментари подршке и саучешћа колега, пријатеља и вјерних гледалаца, који су јој упутили ријечи утјехе у овим тешким тренуцима.
Фудбал
Трагедија у свијету фудбала: Млади фудбалер (18) се срушио на терену и преминуо
Иако је Ивона Пантелић годинама једно од најпрепознатљивијих лица телевизије, њен отац није био дио јавног живота. Био је машински инжењер, поријеклом из Аранђеловца, а у Београд је дошао на студије, гдје је упознао своју супругу, Ивонину мајку.
Водитељка је у више наврата истицала колико јој је породица важна и колико су јој родитељи били највећи ослонац. Са посебном емоцијом у више наврата је говорила о оцу, који јој је пружао подршку од самог почетка каријере, али и у приватном животу.
Сцена
Кум Зорице Брунцлик открио у каквом је стању пјевачица: ''Много је озбиљна ствар''
Један од детаља који је често помињала јесте и то да јој је управо отац, као награду за дипломирање на Шумарском факултету, купио први аутомобил - гест који никада није заборавила, преноси "Телеграф".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
43
18
40
18
32
18
29
18
22
Тренутно на програму