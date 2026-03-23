Трагедија у свијету фудбала: Млади фудбалер (18) се срушио на терену и преминуо

АТВ

23.03.2026

18:29

Фото: Танјуг/АП

Колумбијски фудбал завијен је у црно након. Осамнаестогоодишњи Сантјаго Кастриљон, један од највећих талената Милионариоса, преминуо је након што се срушио током утакмице!

Трагедија се догодила у Боготи, током дербија у оквиру националног првенства за играче до 20 година. Млади везиста изненада је колабирао на терену, након чега је хитно пребачен у болницу. Упркос напорима љекара, Кастриљон је изгубио најважнију животну битку.

Вијест је убрзо потврдио и његов клуб, који се потресном поруком опростио од своје „десетке“.

- Данас фудбал стаје. Наше плаво срце је сломљено. Опраштамо се од саиграча и пријатеља који је фудбал живио сваким својим кораком - наводи се у саопштењу Милионариоса.

Био пред великим пробојем

Кастриљон није био само још један талентовани омладинац – био је играч пред којим је била озбиљна каријера. Његове партије у млађим категоријама већ су га препоручиле првом тиму, гдје је редовно тренирао под будним оком стручног штаба.

Тренер Фабиан Бустос већ је рачунао на њега, док је млади везиста недавно добио и први позив у сениорски тим. Његов стил игре – комбинација технике, прегледа игре и инстинкта за гол – издвајао га је као једног од најперспективнијих играча своје генерације у Колумбији.

Рођен 2007. године у Букараманги, Кастриљон је већ са 13 година напустио дом како би у Боготи јурио свој фудбалски сан. Пут који је градио годинама прекинут је у тренутку, остављајући иза себе тугу и невјерицу, преноси Телеграф.рс.

Трагедија у свијету фудбала: Млади фудбалер (18) се срушио на терену и преминуо

