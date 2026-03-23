Имате повишен холестерол? Ево колико јаја је сигурно да поједете на седмичном нивоу

23.03.2026
Стручњаци објашњавају колико јаја је безбједно конзумирати и како она заправо утичу на ниво холестерола у крви.
Јаја спадају међу најхранљивије намирнице и одличан су извор протеина и здравих масти. Осим тога, садрже важне витамине и минерале попут витамина А, витамина Б12, селена и колина.
Посебно су хранљива јаја од кокоши узгојених на пашњацима, јер садрже веће количине омега-3 масних киселина, витамина А и витамина Е.
Иако јаја садрже релативно висок ниво холестерола, то не значи нужно да ће негативно утицати на холестерол у крви. Важно је разликовати холестерол који уносимо храном и онај који наше тијело природно производи.
Јетра производи двије врсте холестерола: ХДЛ, познат као "добри" холестерол, и ЛДЛ, такозвани "лоши" холестерол. Ове супстанце имају важну улогу у организму, укључујући производњу хормона и пробаву масти.
Међутим, превисок ниво холестерола у крви може се с временом таложити у артеријама, што повећава ризик од срчаних болести и можданог удара.
Масти и холестерол из јаја могу благо повећати и ЛДЛ и ХДЛ холестерол, али се ти ефекти разликују од особе до особе. Због тога стручњаци данас више наглашавају ограничавање засићених и транс масти, него самог холестерола из хране.
Колико јаја је препоручљиво
Већина здравих људи може јести једно до два јаја дневно као дио уравнотежене исхране.
Особе са повишеним холестеролом не морају потпуно избацити јаја из јеловника, али се препоручује умјереност – отприлике четири до пет јаја седмично.
Особе са генетском предиспозицијом за висок холестерол требало би да се посавјетују са љекаром. Ако желе да смање унос холестерола, могу се одлучити за конзумирање само бјеланаца, јер се највећи дио холестерола налази у жуманцу.
