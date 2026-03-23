Храна која је за организам штетнија од пушења: Избјегавајте је у широком луку

23.03.2026
Британски љекар Крис ван Тулекен упутио је оштро упозорење о храни за коју тврди да би могла бити штетнија за здравље чак и од пушења, назвавши је једним од водећих узрока преране смрти. Иако се посљедњих година велики нагласак ставља на престанак пушења и смањење конзумације алкохола, чини се да се још већа опасност крије у ултрапрерађеној храни.
Ријеч је о намирницама које често садрже конзервансе, емулгаторе, вјештачке заслађиваче и друге адитиве, а налазе се у великом дијелу онога што свакодневно једемо. То нису само производи који се уобичајено сматрају нездравим, попут чоколадица и грицкалица, већ и намирнице које се често доживљавају као здрав избор, попут пилећих производа или хљеба од цјеловитих житарица, преноси Индекс.хр.
Примјери ултрапрерађене хране:
Љекар Крис ван Тулекен, који већ дуго упозорава на важност здравије исхране, скренуо је пажњу на опасности ултрапрерађене хране, и то у вријеме када расте број случајева рака дебелог цријева који се доводе у везу с њеном конзумацијом.
Гостујући у подкасту Diary of a CEO рекао је: "Јако дуго били смо потпуно збуњени око тога шта бисмо заправо требали јести. Храну која нам штети називали смо безвриједном или прерађеном храном – оном богатом мастима, соли и шећером. Нисмо је знали јасно дефинисати, чак ни док су болести повезане с исхраном узимале маха."
Иако су квалитетније намирнице често скупље од ултрапрерађене хране, због чега су многима мање доступне, посебно људима с нижим примањима, посљедице такве исхране могу бити озбиљне. Према његовим ријечима, лоша исхрана богата ултрапрерађеним производима на свјетском нивоу "претекла је дуван као водећи узрок преране смрти".
Ван Тулекен сматра да је разлог томе и шири начин на који се таква храна производи.
"Ултрапрерађена храна долази из прехрамбеног система који је главни узрок губитка биодиверзитета, други највећи узрок емисија угљеника и водећи узрок загађења пластиком", рекао је.
Додао је и да је прије отприлике 12 година развијена дефиниција којом се описује западњачки, индустријски модел исхране, првенствено карактеристичан за САД.
"То је осмислио тим у Бразилу, а велики дио најбољих истраживања на ту тему долази управо из земаља Средње и Јужне Америке", рекао је.
Наставио је: "Једино што се промијенило био је продор, уопштено говорећи, америчког начина исхране који се темељи на индустријски прерађеној храни. Дефиниција је настала 2009. или 2010. године, а данас иза себе имамо деценију доказа који врло јасно показују да је ултрапрерађена храна одговорна не само за епидемију гојазности већ и за низ других здравствених проблема, укључујући прерану смрт."
Тврдње др Ван Тулекена подржавају и бројна истраживања која ултрапрерађену храну повезују с низом здравствених тегоба и болести, међу којима су гојазност, дијабетес типа 2, болести срца и рак цријева.
У студији из 2024. године, објављеној у Националној медицинској библиотеци, наводи се: "Висока конзумација ултрапрерађене хране повезана је с повећаним ризиком од различитих хроничних болести и поремећаја менталног здравља."
Аутори студије истичу и сљедеће: "До сада ниједно истраживање није показало повезаност уноса ултрапрерађене хране с повољним здравственим исходима. Ови налази указују на то да прехрамбени обрасци с ниским удјелом ултрапрерађене хране могу имати велику корист за јавно здравље."
