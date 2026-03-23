Logo
Large banner

За 15 минута 110 евра: Да ли су ови радници најплаћенији на Балкану

Аутор:

АТВ

23.03.2026

15:19

Коментари:

0
Последњих година грађани Хрватске све чешће примјећују проблем проналажења доброг мајстора, а још теже је и платити га.

Цијене радова попут реновирања стана, поправке инсталација или мањих кућних захвата значајно су порасле, често изненађујући оне који се сећају нижих износа од прије само неколико година.

Разлози за поскупљење су вишеструки: недостатак радне снаге, одлазак мајстора у иностранство, раст цијена материјала и општи скок трошкова живота. Највећи недостатак у Хрватској је код грађевинских и инсталатерских мајстора – заната кључних за градњу и реновирање.

Листе чекања

Данас се за услуге керамичара, електроинсталатера или фасадера често прави листа чекања.

Један Хрват на Редиту је питао какво је стање на тржишту водоинсталатерских послова у Хрватској, јер планира да се врати из иностранства и отвори сопствену фирму. Желио је да сазна да ли има посла и исплати ли се отворити нову фирму поред постојећих.

Коментари су били једногласни – одмах се вратити. Један корисник је навео примјер: "Ову недјељу су ми хитно требали водоинсталатера за посао од два дана да би градилиште могло да функционише. Звао сам најмање 20 озбиљних мајстора – нико није могао прије Ускрса, многи ни до 1. јула – 1. августа ове године".

Посла има увијек

Стручњаци и искусни мајстори потврђују: посла има увијек довољно, а добар водоинсталатер може да бира које послове ће узети.

Посебна предност је ако мајстор ради у тиму са керамичаром, јер клијентима одговара да исти тим одради и воду и керамику, што омогућава да се заради пар стотина евра више по пројекту.

Примјер стварног тржишта: за једноставну замјену два вентила на водокотлићу један мајстор је наплатио 110 евра за 15 минута посла, без рачуна – што показује колико су добри мајстори тражени и колико могу да наплате своје услуге.

(Дневно.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мајстор

zarada

vodoinstalater

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner