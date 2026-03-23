Jедан хороскопски знак ће уживати овог прољећа

Аутор:АТВ
23.03.2026
15:00
Коментари:0
Прољеће 2026. неће обиљежити само промјена годишњег доба, већ и снажан астролошки утицај који ће се провлачити кроз готово све кључне транзите. Ако бисмо морали да издвојимо један знак који доминира енергијом овог прољећа, то би без дилеме био Ован.
Ријеч је о хороскопском знаку који природно влада почетком астролошке године, али овог пута његова енергија долази појачана низом важних планетарних кретања која наглашавају теме почетака, акције и личне иницијативе.
Ован као главна астролошка сила прољећа
Уласком Сунца у Овна крајем марта започиње нова астролошка година, али 2026. та симболика добија додатну тежину.
Нагласак је на покретању ствари које су дуго стагнирале, доношењу брзих одлука и преузимању ризика. Ован не чека, не калкулише и не враћа се уназад – и управо таква енергија обележиће прољећне мјесеце.
Ово је период у којем се колективно осјећамо подстакнути на акцију. Многи ће имати утисак као да више нема простора за одлагање, било да је ријеч о послу, односима или личним циљевима.
За разлику од мирнијих и интроспективнијих периода, прољеће 2026. тражи излазак из зоне комфора. Ован као ватрени знак доноси потребу за доказивањем, али и аутентичношћу. Људи ће бити склонији да кажу шта мисле, повуку потезе које су раније одлагали и заузму се за себе.
То може довести и до чешћих конфликата, али и до важних разрјешења. Енергија Овна није суптилна – она разоткрива ствари и тјера на суочавање.
У љубави, овај период доноси интензивне почетке. Привлачност ће бити брза, страствена и често импулсивна. Односи који започну у овом периоду могу бити узбудљиви, али и нестабилни ако се заснивају искључиво на импулсу.
На пословном плану, ово је идеално вријеме за покретање пројеката, промјену каријере или доношење одлука које захтијевају храброст. Ован подржава предузетнички дух и све што укључује иницијативу.
Када је ријеч о личном развоју, фокус се помјера на самопоуздање и акцију. Није довољно планирати – пролеће 2026. тражи конкретне кораке.
Иако Ован доминира, то не значи да ће сви знакови једнако лако пливати у тој енергији. Ватрени и ваздушни знакови (попут Лава, Стријелца, Близанаца и Ваге) могли би да осјете налет мотивације, док ће земљани и водени знакови можда тражити више времена за прилагођавање.
Али управо у томе лежи чар овог периода – он нас све, без обзира на знак, помјера из познатог у непознато.
Ако постоји једна реченица која најбоље описује прољеће 2026, онда је то: "Сада или никада." Ован не признаје чекање, а његова енергија подстиче нас да престанемо да анализирамо и почнемо да дјелујемо.
За многе ће ово бити сезона великих одлука, наглих заокрета и нових почетака. И иако таква динамика може бити изазовна, она истовремено доноси и осјећај живости који се ретко када осјећа у толикој мјери, преноси Б92.
