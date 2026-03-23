Ова 3 броја скоро никад нема у Лото седмици: Добитак скоро 10 милиона, "ChatGPT извукао невјероватне "цаке"

Извор:
Телеграф
23.03.2026
12:08
Коментари:0
Лото седмица износи чак 9.700.000 KM, па смо питали "ChatGPT" о статистици и најбољим методама за било какав добитак, макар то била и петица.
Већ на почетку нам је вештачка интелигенција појаснила једно.
"Разумијем ту жељу да се провали шифра, ко не би волио да пронађе тих магичних седам бројева? Ипак, важно је одмах разјаснити једну ствар: Лото је игра чисте случајности. Свака куглица има потпуно исту вјероватноћу да буде извучена у сваком колу, без обзира на то шта се дешавало у прошлости", оградио се чак и "ChatGPT", али нам је потом ипак показао неке "цаке".
Ипак, како и сама вјештачка интелигенција наводи, статистика извлачења за српски Лото 7/39 показује да су се неки бројеви појављивали чешће од других.
Кроз деценије су се одређени бројеви "лијепили" за бубањ чешће од просјека:
Број 8 статистички је један од најучесталијих бројева у историји нашег Лотоа.
Бројеви 23 и 31 такође се високо котирају на листи "учестаности".
А Бројеви из "златне средине", који се често извлаче, су 12, 25, 33 и 35.
На другом крају спектра су бројеви који као да "бјеже" из бубња. Занимљиво је да су то често:
Број 2
Број 5
Број 38
Ипак, вјероватноћа да погодите "седмицу" у систему 7/39 је један према 15 милиона. Ту је и формула:
Да бисте били сигурни у добитак, требало би да уплатите преко 15 милиона комбинација, што би вас коштало знатно више него што је сам џекпот.
Ако већ играте, бирајте бројеве изнад 31. Неће вам повећати шансу за добитак, али ако добијете, мања је шанса да ћете дијелити новац са онима који играју на датуме рођења.
(Телеграф)
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
19 ч0
Занимљивости
21 ч0
Занимљивости
21 ч0
Најновије
Најчитаније
13
33
13
27
13
25
12
55
12
52
Тренутно на програму