Хороскоп за понедјељак: За поједине знакове се спрема нешто велико

23.03.2026

08:00

Фото: pexels/RDNE Stock project

Ево шта звијезде предвиђају за понедјељак, 23. март 2026. године.

Ован

Посао: Почетак недјеље доноси мотивацију и жељу да се ствари убрзају. Добро је вријеме за покретање идеје, али чувајте се исхитрених одлука.

Љубав: Страст је наглашена. Партнер може захтијевати више пажње него обично.

Здравље: Енергија висока, али пазите на напетост у врату и раменима.

Бик

Посао: Дан је добар за стабилан и миран рад. Завршавање започетих задатака доноси осјећај контроле.

Љубав: Тражите сигурност и мир. Слободни би могли да започну разговор који се споро развија.

Здравље: Покушајте да уклопите више кретања у свој свакодневни живот.

Близанци

Посао: Комуникација је кључна. Састанци, поруке и преговори обиљежавају дан.

Љубав: Флерт и хумор доносе лагану атмосферу.

Здравље: Ментални умор због превише информација.

Рак

Посао: На послу могу настати мањи неспоразуми. Важно је да останете мирни и фокусирани на задатке.

Љубав: Ваш партнер тражи више разумијевања. Отворен разговор доноси олакшање.

Здравље: Осјетљив стомак, изаберите лакшу исхрану.

Лав

Посао: Имате прилику да покажете иницијативу и преузмете вођство у мањем пројекту.

Љубав: Желите пажњу и топлину. Дружење или изласци могу побољшати ваше расположење.

Здравље: Енергија је добра, али пазите на исцрпљеност.

Дјевица

Посао: Одличан дан за организацију, планирање и бављење детаљима. Ваш фокус је изузетно јак.

Љубав: Стабилан и миран дан у везама. Слободни могу упознати некога преко посла.

Здравље: Варење осјетљиво на стрес.

Вага

Посао: Дипломатија вам доноси предност. Дан је повољан за договоре и сарадњу.

Љубав: Блага енергија у везама. Слободни би могли да добију занимљиву поруку.

Здравље: Потребна вам је равнотежа између посла и одмора.

Шкорпија

Посао: Интуиција вам помаже да препознате могућности које други не виде.

Љубав: Емоције су јаке. Искрен разговор може промијенити динамику везе.

Здравље: Ментални умор, потребно вам је више сна.

Стријелац

Посао: Нови приједлог или идеја могу вас подстаћи да размислите о промијени правца.

Љубав: Спонтаност и хумор јачају односе.

Здравље: Енергија је добра, али пазите на темпо.

Јарац

Посао: Фокусирајте се на одговорности и дугорочне планове. Продуктиван је дан ако останете дисциплиновани.

Љубав: Емоције су дубље него што показујете.

Здравље: Напетост у леђима или врату.

Водолија

Посао: Идеје су моћне, али их је потребно добро разрадити прије него што их представите.

Љубав: Потребан је искрен разговор и отвореност.

Здравље: Ментална исцрпљеност, потребан вам је одмор.

Риба

Посао: Интуиција вам помаже да ријешите ситуацију која је другима нејасна.

Љубав: Емотивна и нежна енергија обележавају дан.

Здравље: Мир и тишина ће вам помоћи да се регенеришете.

