"Нијемци намећу технологије које су сами забранили у изборном процесу"

Аутор:АТВ
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Избори уз кориштење нове технологије приликом гласања не могу бити поштени, али њемачки политичари говоре да БиХ мора да користи нове технологије у изборном процесу, упркос чињеници да је Уставни суд Њемачке забранио њихову употребу у тој земљи усљед велике могућности злоупотребе, изјавио је предсједник Милорад Додик.
"Замислите, Њемачка је увела ту технологију и када су видјели колика је могућност злоупотребе и колико је тога било, њихов Уставни суд је забранио њено кориштење, а сада њихови политичари долазе нама и кажу да морамо то да користимо.
Опет смо немоћни, јер нам то намећу. Нисмо глупи. Наш народ није едукован у смислу тих електронских помагала. Ми немамо такву врсту образовања. Биће група које ће покушати да то злоупотријебе", рекао је Додик у подкасту америчке новинарке Ларе Логан.
EUROPE ON FIRE: Perspective of an American Ally with Milorad Dodik | Going Rogue with Lara Logan | Ep 84— Lara Logan (@laralogan) June 12, 2026
Lara Logan travels across the Atlantic and interviews Milorad Dodik, the embattled leader and former president of Republika Srpska, whose fight for his people’s freedom and… pic.twitter.com/a1A8Mzsz38
Према његовим ријечима, у току су покушаји да се томе одупре и да се сачува интегритет изборног процеса, али да остаје да се види колико ће ти напори бити успјешни.
Додик је оцијенио да иста група људи која је покушала да ради у корист бившег предсједника САД Џозефа Бајдена, сада покушава да ради исте ствари у БиХ и да се бави шпекулацијама.
Предсједник Милорад Додик оцијенио је да за Србе није добра вијест то што се ЕУ све више милитаризује, нарочито Њемачка, јер су Срби увијек страдали кад се Берлин наоружавао.
Додик је у подкасту америчке новинарке Ларе Логан рекао да је ЕУ пројекат који је био обећавајући, али да сада више има пријетећи концепт.
"Видим да се у Европи све више прича о европским оружаним снагама. Њемачка се милитаризује и то за нас Србе заиста није добра вијест, јер су Срби страдали кад год се Њемачка наоружавала", изјавио је Додик.
Према његовим ријечима, ЕУ је практично изгубила сву своју привлачност, након свих ранијих прича о људским правима и слободи кретања у времену када се Европа представљала као успјешна, када се говорило да неће бити унутрашњих граница и да ће сви имати право на своје мишљење.
Додик је подсјетио да је долазак миграната довео до враћања граничних контрола, те да је ЕУ прихватила превелики број миграната који не раде на очувању западних вриједности и друштва.
"Ми видимо да многи градоначелници, руководиоци регионалних институција и бројних других служби у француској и Њемачкој који су Муслимани остају привржени сопственим вриједностима. Нису асимиловани, већ су концентрисани и утичу на друштвени живот", истакао је Додик.
Према његовим ријечима, у Европи би за највише 20 година могло да се догоди да муслиманска политика буде доминантна у Европи, тада ни Срби у БиХ неће моћи да остану, јер ће локални муслимани имати подршку таквих центара моћи.
"/Бивши премијер Мађарске/ Виктор Орбан је био један од лидера који су упозоравали на то. Нажалост, он није побиједио на посљедњим парламентарним изборима у Мађарској и сада имамо особу која је ближа бриселским вриједностима", закључио је Додик, а преноси Срна.
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