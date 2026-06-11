Цвијановић: Сарајеву и Станивуковићу тешко пада што је Шмит најурен

Аутор:АТВ
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Шмит је најурен и никоме више није битан. Знам да то Сарајеву и Станивуковићу који су га признавали тешко пада, али мораће се навићи да живе без њега, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Иначе, док се Шмит иживљавао над Републиком Српском, ми из СНСД и владајуће коалиције смо му се супротстављали и због тога трпјели посљедице. За то вријеме, /Драшко/ Станивуковић се с њим грлио, шетао Бањалуком и давао му легитимитет", написала је она на Икс-и.
Зато, додаје она, заиста ме чуди како данас уопште има образа да било коме дијели лекције о Шмиту.
Шмит је најурен и никоме више није битан. Знам да то Сарајеву и Станивуковићу који су га признавали тешко пада, али мораће се навићи да живе без њега.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 11, 2026
Иначе, док се Шмит иживљавао над Републиком Српском, ми из СНСД и владајуће коалиције смо му се супротстављали и због тога… https://t.co/hYL4LDKWBj pic.twitter.com/sdmy0IlaWe
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