Цвијановић: Поносни на успјех троје ученика из Драгочаја

Аутор:АТВ
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да су званичници Републике Српске поносни на успјех троје ученика из Основне школе "Десанка Максимовић" из Драгочаја на републичком такмичењу из српског језика, информатике и математика.
"Срећна сам што Република Српска води рачуна о онима који су успјешни и о онима које треба подстаћи да буду успјешни", рекла је Цвијановић, преноси РТРС
Она је нагласила да су поносни и на успјех просвјетних радника који су уложили труд да дјеца добијају сјајне награде за прво мјесто из српског језика, друго из информатике и треће из математике.
"Важно је да у свему томе никада не заборавимо и улогу родитеља. Већина добрих ученика већ зна шта ће радити у будућности јер су се они већ опредијелили гдје ће бити њихова средња школа. Мислим да смо друштво које препознаје одређене замке данашњег времена и да им, радећи са просвјетним радницима и родитељима, олакшамо да прескоче одређене изазове и да их рјешавају на бољи начин, да буду успјешни грађани јер ће на њима остати Република Српска", закључила је Цвијановићева.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик посјетио је данас Основну школу "Десанка Максимовић" у бањалучком насељу Драгочај, те уручио информатичку опрему и пригодне поклоне за троје ученика који су остварили значајне резултате на републичком такмичењу.
Додик уручио информатичку опрему за троје успјешних ученика у ОШ "Десанка Максимовић" у Драгочају
Лидер Милорад Додик данас је уручио информатичку опрему за троје ученика Основне школе "Десанка Максимовић" у бањалучком насељу Драгочај, који су остварили значајне резултате на републичком такмичењу из српског језика и математике.
"Важно је медијски промовисати успјех ових младих људи, а не да се на медијима приказује само када се неко потуче у кафани. То не могу бити друштвене вриједности, ту мора да дјелује полиција и да то завршава", рекао је Додик новинарима у Драгочају.
Уручио сам данас информатичку опрему за троје ученика Основне школе "Десанка Максимовић" у бањалучком насељу Драгочај, који су остварили значајне резултате на републичком такмичењу из српског језика и математике.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 11, 2026
Ова дјеца су понос не само школе, већ и својих родитеља и свима им… pic.twitter.com/9rxizJvmYW
Додик је истакао да су ова дјеца понос не само школе, већ и својих родитеља и свима им честитао.
Нагласио је да ће бити настављена подршка раду школе у Драгочају која има 540 ученика и даје овакве таленте.
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић оцијенио је важном посјету званичника Српске школи јер ће се у наредном периоду дати значај на стварању услова за бољи рад наставника и ученика и додао да су награде које је освојило троје ученика ове школе понос цијеле Републике Српске.
Такви млади људи, демографија и породица, каже Маричић, остају у фокусу политика овог одбора.
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