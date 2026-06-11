Почела хитна сједница о платама запослених у заједничким институцијама

Аутор:АТВ
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Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ на чијем дневном реду је извјештај о постизању идентичног текста измјена и допуна Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ почела је у Сарајеву.
Извјештај је доставила Заједничка комисије за усаглашавање текста Приједлога закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.
Представнички дом је Приједлог измјена и допуна овог закона усвојио у септембру прошле године, а Дом народа у марту ове године, уз амнадман делегата Џенана онлагића, који је Комисија након разматрања прихватила, преноси Срна.
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