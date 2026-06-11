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Почела хитна сједница о платама запослених у заједничким институцијама

Аутор:

АТВ
11.06.2026 11:02

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Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.
Фото: АТВ

Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ на чијем дневном реду је извјештај о постизању идентичног текста измјена и допуна Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ почела је у Сарајеву.

Извјештај је доставила Заједничка комисије за усаглашавање текста Приједлога закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.

Представнички дом је Приједлог измјена и допуна овог закона усвојио у септембру прошле године, а Дом народа у марту ове године, уз амнадман делегата Џенана онлагића, који је Комисија након разматрања прихватила, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дом народа

Босна и Херцеговина

Плата

сједница

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