Без сагласности о затварању ОХР-а: Бошњаци покренули вето

Аутор:Маријана Ивељић
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Није постигнута сагласност о Одлуци о усвајању Декларације о затварању Канцеларије високог представника у БиХ. Клуб бошњака који је и покренуо вето на Декларацију, остао је при ставу да је овим актом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.
Покретањем вета, Бошњаци су потврдили да је високи представник њихов витални орган, порука је предсједника парламента Српске.
"То је за мене било катастрофално и ја сматрам да су они направили велику грешку али су успут признали да немају други начин него да злоупотребљавајући институт заштите виталног националног интереса и они знају шта је разлика између уставности и виталног националног интереса, али ипак злоупотребљавају витални национални интерес јер је то њима једини начин да се изражавају", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Иако се кроз Декларацију коју је усвојио Парламент Српске у више наврата провлачи теза да се затварање канцеларије ОХР захтијева, између осталог и због пуног враћања свих надлежности домаћим институцијама у складу са Дејтонским споразумом, али и како је дјеловање ОХР-а продубило политичке подјеле и нарушило повјерење међу конститутивним народима, бошњацима је она неприхватљива. Сматрају да садржајем и политичким циљевима задире у питања која чине витални национални интерес бошњачког народа. И по свему судећи, прижељкују останак ОХР-а.
"Сама декларација о затварању ОХР-а без испуњења услова 5+2 је противно свим нормативним политикама и ставовима БиХ", рекао је Алија Табаковић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске.
Што је у БиХ више ОХР-а, то је мање договора домаћих лидера, став је предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске која је била против покретања вета. Ради се, каже о злоупотреби вето механизма.
"То је вјероватно политика коју они добијају и инструишу их из политичког Сарајева. Уставни суд Републике Српске је до сада разматрао укупно осам резолуција и декларација и све једну је одбацио јер не производе виталне националне интересе ни на један од конститутивних народа. Ово је девета резолуција и вјероватно ће бити иста матрица", рекла је Сребренка Голић, предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске раније је усвојила Декларацију о затварању Канцеларије ОХР-а, након чега је клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Српске донио Одлуку о покретању поступка заштите виталног наципналног интереса. С обзиром на то да нема сагласности ни заједничке комисије Парламента Српске ни Вијећа народа за усаглашавање закона, прописа и аката, на потезу је Уставни суд Републике Српске који ће да донесе коначну одлуку.
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