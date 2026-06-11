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Суперћелијске олује харају, могућа и торнада - нижу се упозорења

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АТВ
11.06.2026 11:17

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Невријеме
Фото: Принт скрин / Илустративна фотографија

Јаке и потенцијално опасне олује погодиле су дијелове Пољске и Румуније, а метеоролошке службе су упозориле на могућност суперћелијских олуја, града, јаких удара вјетра и локално чак и појаве торнада.

Пољски Институт за метеорологију и водопривреду (ИМГВ) издао је упозорења за више региона, након што су се над јужним дијелом земље развиле снажне олујне ћелије, укључујући и суперћелијске грмљавине са интензивним падавинама и градом, пренио је "Виадомосци".

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Метеоролози су навели да су најтеже погођени региони на југу Пољске, укључујући подручја око Кринице-Здроја, Дукле и Леска, гдје су забиљежени јаки пљускови, град и удари вјетра.

У једном од упозорења ИМГВ наводи се да "опасне суперћелијске грмљавине" могу да створе и торнадо.

Метеоролози упозоравају да ће се у наредним сатима нове олујне ћелије кретати из правца Словачке ка југу и истоку Пољске, са могућношћу формирања додатних суперћелија.

Пољски Владин центар за безбједност (РЦБ) такође је издао упозорења због опасних временских услова, док су на друштвеним мрежама објављене бројне фотографије олуја које су погодиле земљу.

Упозорења се нижу у Румунији

Национална метеоролошка управа (АНМ) у Румунији издала је наранџасти код упозорења за више округа због обилних падавина и јаке атмосферске нестабилности, пренио је "Ађерпрес".

Упозорење важи за 17 округа и трајаће до сутра ујутру.

Метеоролози у Румунији прогнозирају пљускове са грмљавином, локално значајне количине падавина и олујне ударе вјетра од 70 до 90 километара на час, уз могућност појаве града.

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У појединим областима очекује се и више од 70 литара кише по квадратном метру.

Жути и наранџасти метео-аларами обухватају велике дијелове Трансилваније, Молдавије, Олтеније, Мунтеније и планинских региона, гдје се очекује наставак нестабилног времена и у наредним сатима.

Метеоролошке службе обје земље упозоравају да је ситуација динамична и да постоји ризик од даљег јачања олујних система.

(Курир)

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Суперћелијска олуја

Суперћелијске олује

Олуја

Румунија

торнадо

невријеме

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