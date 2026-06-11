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Снажан земљотрес погодио Иран

Аутор:

АТВ
11.06.2026 10:17

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Снажан земљотрес погодио Иран
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 5.1 степени Рихтера забиљежен је у четвртак, 11. јун 2026 у 08:48 часова, на југу Ирана

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 30.2845 и дужине 50.9539.

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Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 35 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.

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Тагови :

Земљотрес

Иран

Рихтерова скала

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