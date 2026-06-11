Неформална радна група СБ УН о раду хашког Механизма - у фокусу случај генерала Младића

Аутор:АТВ
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Неформална радна група Савјета безбједности УН данас ће разматрати рад хашког Механизма, а у фокусу би могао бити случај генерала Ратка Младића.
Адвокат Бранко Лукић сматра да ће бити саслушани аргументи Србије о његовом привременом пуштању ради лијечења, али да је мало вјероватно да ће бити прихваћени.
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Захтјев за лијечење у Србији раније је одбијен од стране предсједника Механизма.
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