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Небензја: Нови генерални секретар УН неће моћи сам да ријеши сукоб у Украјини

Аутор:

АТВ
10.06.2026 21:37

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Василиј Небензја
Фото: Youtube/NationalDefence

Ко год да постане сљедећи генерални секретар УН, неће моћи сам да ријеши сукоб у Украјини, али ће моћи да помогне у рјешавању украјинске кризе, изјавио је стални представник Русије у УН Василиј Небензја.

„Не мислим да ће он или она бити ти који ће решити (сукоб у Украјини), али свакако могу да играју важну улогу у помагању у његовом решавању. То се не односи само на Украјину, већ и на многе друге кризе“, рекао је Небензја новинарима.

Дипломата је додао да садашње руководство светске организације не може да игра такву улогу.

Избори за генералног секретара УН заказани су за крај јула сљедеће године. Мандат актуелног генералног секретара УН, Антонија Гутереша, истиче 31. децембра 2026. Тренутно, међу званичним кандидатима су генерални директор ИАЕА Рафаел Гроси, бивша чилеанска предсЈедница Мишел Башелет, бивша сенегалска предсЈедница Маки Сал и бивша потпредсЈедница Костарике Ребека Гринспан.

(спутник србија)

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Тагови :

Василиј Небензја

Русија

Савјет безбједности УН

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