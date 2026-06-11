Трамп испунио пријетње, у Ирану ескплозије и сирене: Техеран поручује да неће попустити

Аутор:АТВ
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Централна команда америчких снага саопштила је да је америчка војска покренула, друго вече заредом, нападе на Иран. Техеран одговара да неће попустити под притисцима. Уједињене нације упозоравају на ризик од ширег регионалног сукоба.
Премијер Израела Бенјамин Нетанјаху позвао је Либанце да се "придруже Израелу у миру" упркос "болесним циљевима" Ирана и Хезболаха, наводећи да су Хезболах и Иран једине препреке добрим односима.
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- Имам поруку за вас, народе Либана. Израел није у рату са вама. У рату смо са Хезболахом, који је вашу земљу узео за таоца, испуњава иранске захтјеве и користи вашу територију за покретање терористичких напада на Израел - поручио је Нетанјаху.
Нетанјаху је рекао да је Хезболах слабији него икад, а Израел је јачи него икад и додао да је израелска војска елиминисала скоро 10.000 припадника Хезболаха и да "наставља да систематски чисти Јужни Либан".
- Желимо мир са вама, са Либаном. Мир у коме наша два народа могу заједно да инвестирају, граде заједно, напредују заједно. Једина препрека овој прелепој визији је Хезболах. Жртвоваће вас да би постигли своје болесне циљеве - рекао је Нетанјаху.
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Централна команда војске Сједињених Америчких Држава саопштила је да су њене снаге завршиле додатне нападе у самоодбрани на више циљева у Ирану, по налогу врховног команданта.
- Снаге CENTCOM-а покренуле су нападе на иранске војне капацитете за надзор, комуникационе системе и локације противваздушне одбране широм Ирана - саопштила је Команда.
Истиче и да су амерички марински корпус, ваздухопловство и морнарица испалили су прецизну муницију на иранске циљеве који су представљали претњу америчким снагама и међународним комерцијалним бродовима који су транзитирали кроз регионалне воде.
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- Напади су одговор на неоправдану и континуирану агресију Ирана. Америчке снаге остају будне, смртоносне и спремне - додаје се у саопштењу.
Такође, Команда наводи да није тачна тврдња Иранског корпуса исламске револуционарне гарде који каже да је Ормуски мореуз затворен.
Корпус исламске револуционарне гарде саопштио је да је извео нападе на 18 америчких војних циљева у Кувајту и Бахреину, док је иранска војска навела да је дроновима гађала сједиште Пете флоте америчке морнарице у Бахреину, као одговор на најновије америчке нападе на југ Ирана, те да затвара Ормуски мореуз за сав поморски саобраћај.
Према саопштењу ИРГЦ-а, у два таласа напада погођене су мете у ваздухопловним базама Али ел-Салем и Ахмад ел-Џабер у Кувајту, као и у ваздухопловној бази Шеик Иса у Бахреину.
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Иранска војска је одвојено навела да су дроновима гађани комуникациони и радарски системи повезани са ПВО америчке Пете флоте у Бахреину.
Централни штаб Хатам ал-Анбије саопштио је да је најновији застој у сукобу резултат "моћног и одлучног одговора" иранских оружаних снага и поручио је да ће војни одговор на америчке акције бити настављен.
Иранске власти су објавиле и да затварају Ормуз за сав поморски саобраћај, укључујући танкере за нафту и трговачке бродове, упозоравајући да ће сваки пролазак бити третиран као легитимна мета.
Командант ваздухопловних снага ИРГЦ-а, бригадни генерал Сајед Маџид Мусави, упутио је оштро упозорење СAД, наводећи да ће Иран "претворити регион у пакао" ако Вашингтон настави да угрожава безбједност Ормуза.
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је директно разговарао са иранским званичницима који су га замолили да обустави нападе на земљу.
Ирански државни медији су, међутим, брзо демантовали ове тврдње, позивајући се на високе званичнике који негирају да је било који ирански званичник разговарао са Трампом.
- Трампова "лажна тврдња" о контакту са иранским званичницима је 'покриће за избјегавање рата против Ирана - јављају ирански државни медији.
(РТС)
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