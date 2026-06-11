Наставља се суђење Краљевићу за наводно изазивање националне мржње

Аутор:АТВ
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Пред Судом БиХ данас се наставља суђење начелнику општине Власеница Мирославу Краљевићу, који је оптужен за наводно изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости.
Краљевић се раније изјаснио да није крив, а одбрана најављује доказивање његове невиности.
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Оптужен је због говора на скупу у Власеници, у којем је помињао Радована Караџића и Ратка Младића, што је тужилаштво оцијенило као величање.
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