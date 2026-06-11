Logo

Бијели лук на бањалучкој Тржници достигао астрономску цифру

Аутор:

АТВ
11.06.2026 09:53

Коментари:

0
Корпа пуна бијелог лука.
Фото: Pexels/Atlantic Ambience

Богата понуда сезонског воћа и поврћа дочекала је купце на бањалучкој Тржници, а цијене су углавном остале на нивоу претходних седмица.

Међу воћем, јабуке се продају по цијени од два до 3,5 КМ по килограму, док за наранџе треба издвојити од четири до пет марака. Јагоде коштају од пет до седам КМ, трешње од пет до осам, а кајсије од шест до седам марака по килограму. Црно грожђе је међу скупљим воћем и достиже цијену од 15 КМ по килограму.

фсб

Свијет

У Московској области спријечен терористички напад

Када је ријеч о поврћу, најповољнији су кромпир и млади купус, чија се цијена креће од 1,5 до 2,5 КМ по килограму. Парадајз кошта од 3,5 до пет КМ, паприка од четири до шест, док се краставац и тиквице продају по три КМ. За килограм бораније потребно је издвојити 10 КМ.

Најскупљи производи на тезгама су бијели лук, чија цијена достиже и до 20 КМ по килограму, те целер и першун који коштају по 10 КМ. Пасуљ се продаје по цијени од седам до 13 КМ, у зависности од врсте и квалитета, преноси Глас Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Цијене

Тржница Бањалука

Бијели лук

Воће

поврће

Коментари (0)

Прочитајте више

У Московској области спријечен терористички напад

Свијет

У Московској области спријечен терористички напад

3 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Србија

Манастир Ватопед стипендираће 10 студената београдског Богословског факултета

3 ч

0
Трагична несрећа на магистрали - погинуо мотоциклиста

Хроника

Трагична несрећа на магистрали - погинуо мотоциклиста

3 ч

0
Оружје одузето у полицијској акцији

Хроника

Шесторки осумњиченој за илегалну трговину оружјем предложен притвор

3 ч

0

Више из рубрике

beba porodilište

Друштво

У Српској прави бејби бум - рођенe 42 бебе

4 ч

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Друштво

Опрез! Хладан фронт доноси пљускове, грмљавину и град

5 ч

0
Школа, учионица

Друштво

Широк избор за будуће средњошколце: Електронски упис почиње у понедјељак

5 ч

0
Славимо велику светитељку: Данас један кућни посао никако не треба радити

Друштво

Славимо велику светитељку: Данас један кућни посао никако не треба радити

5 ч

0

  • Најновије

12

45

Додик: Екстремизам Ирана мора бити заустављен, Српска је то осјетила на сопственој кожи

12

44

Минић са представницима Кинолошког савеза: Мало је тако оданих другара као што су пси

12

36

Ако осјећате хронични умор, провјерите да ли вам недостају ова два витамина

12

34

Невесињац на рођендану нокаутирао младића, пријети му до пет година затвора

12

34

Ту је и легенда БиХ: Чак осам играча на Мундијалу има 40 и више година

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима