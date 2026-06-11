Бијели лук на бањалучкој Тржници достигао астрономску цифру

Аутор:АТВ
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Богата понуда сезонског воћа и поврћа дочекала је купце на бањалучкој Тржници, а цијене су углавном остале на нивоу претходних седмица.
Међу воћем, јабуке се продају по цијени од два до 3,5 КМ по килограму, док за наранџе треба издвојити од четири до пет марака. Јагоде коштају од пет до седам КМ, трешње од пет до осам, а кајсије од шест до седам марака по килограму. Црно грожђе је међу скупљим воћем и достиже цијену од 15 КМ по килограму.
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Када је ријеч о поврћу, најповољнији су кромпир и млади купус, чија се цијена креће од 1,5 до 2,5 КМ по килограму. Парадајз кошта од 3,5 до пет КМ, паприка од четири до шест, док се краставац и тиквице продају по три КМ. За килограм бораније потребно је издвојити 10 КМ.
Најскупљи производи на тезгама су бијели лук, чија цијена достиже и до 20 КМ по килограму, те целер и першун који коштају по 10 КМ. Пасуљ се продаје по цијени од седам до 13 КМ, у зависности од врсте и квалитета, преноси Глас Српске.
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