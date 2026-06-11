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Научници на прагу немогућег: Експерименталном терапијом желе да подмладе ћелије ока

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АТВ
11.06.2026 11:06

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око
Фото: pexels/Maksim Goncharenok

Почело је прво клиничко испитивање на људима које има за циљ да „врати вријеме уназад“ ћелијама ока и помогне у обнављању вида изгубљеног усљед старења и болести.

Америчка биотехнолошка компанија Лајф Биосајенс саопштила је да је првом пацијенту дала експерименталну терапију под називом ЕР-100, која се тренутно тестира код особа са глаукомом и другим оштећењима очног живца.

Како функционише нова терапија

Терапија је заснована на активирању три гена у ћелијама мрежњаче које повезују око и мозак. Научници се надају да би на тај начин могли да „подмладе“ оштећене ћелије и побољшају њихову функцију.

Истраживачи са Универзитета Харвард претходно су показали да ова метода може дјелимично да подмлади старе ћелије код мишева. Сада ће први пут бити тестирана на људима.

Наша истраживања указују да је старење повезано са губитком епигенетских информација, а циљ терапије је да их обнови - рекао је генетичар Дејвид Синклер са Харварда, један од аутора пројекта.

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Америчка Управа за храну и лекове (ФДА) одобрила је почетак клиничког испитивања у јануару ове године.

У првој фази учествоваће 18 пацијената. Научници ће их пратити најмање пет година како би процијенили безбједност терапије и њен утицај на вид.

Ипак, дио стручне јавности упозорава да је ријеч о веома ризичном приступу. Промјена активности гена може имати непредвидиве посљедице, укључујући могућност настанка канцерогених промјена.

Поједини научници такође истичу да терапија не рјешава основни узрок глаукома, односно повишен очни притисак, због чега није сигурно колико би евентуални позитивни ефекти могли да трају.

За сада није познато да ли ЕР-100 заиста може да подмлади људске ћелије и обнови вид. Управо зато ће резултати овог испитивања бити пажљиво праћени, јер би могли да покажу да ли је могуће успорити или чак дјелимично преокренути процесе старења код људи пише "Science alert".

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Тагови :

Очи

наука

здравље

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