Ако вам се телефон споро пуни, није батерија при крају: Ево у чему је проблем

Аутор:АТВ
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Готово да не постоји особа која се макар једном није изнервирала док гледа како се проценат батерије на телефону повећава спорије него иначе.
У тим тренуцима већина одмах посумња да је батерија ослабила, да је пуњач дотрајао или да је вријеме за куповину новог уређаја. Међутим, стручњаци упозоравају да се проблем често крије на мјесту на које ријетко ко обраћа пажњу.
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Телефон може подржавати најмодерније технологије брзог пуњења, а пуњач имати довољно снаге, али један мали додатак између њих може потпуно да успори цијели процес.
Ријеч је о УСБ-Ц каблу.
На први поглед сви УСБ-Ц каблови изгледају готово идентично. Због тога већина корисника претпоставља да међу њима нема велике разлике.
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Ипак, стручњаци истичу да управо ту настаје проблем.
Иако је УСБ-Ц замишљен као универзални стандард за пуњење и пренос података, нису сви каблови направљени са истим могућностима. Неки могу да преносе знатно више енергије од других, а разлика се директно одражава на брзину пуњења.
Чак и када користите оригинални пуњач и телефон који подржава брзо пуњење, кабл може ограничити максималну снагу.
Већина стандардних УСБ-Ц каблова подржава струју до 3 ампера, што омогућава пренос снаге до око 60 вати.
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То је сасвим довољно за основно пуњење, али модерни телефони, таблети и лаптопови често подржавају пуњење од 100 W, 120 W па чак и 240 W.
У таквим случајевима потребан је квалитетнији кабл који може да пренесе већу количину енергије без губитака.
(Она.рс)
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