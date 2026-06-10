Руски љекари створили иновативну методу лијечења простате која смањује ризик од компликација

Аутор:АТВ
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Институт за урологију и репродуктивно здравље човека Универзитета „Сеченов“ добио је патент за иновативну методу лечења бенигне хиперплазије простате која омогућава очување нормалне ејакулације и репродуктивне функције, као и смањење ризика од постоперативне стресне инконтиненције, саопштено је из прес-службе Универзитета за руске медије.
Посебност методе коју су створили стручњаци јесте употреба минијатурног хируршког инструмента (MiLEP метода) и тулијум ласера, као и посебна техника уклањања увећаног ткива простате при којој се чува мали део ткива у близини структура важних за ејакулацију и контролу мокрења. На тај начин смањује се оштећење уретре, а самим тим и ризик од постоперативне стресне уринарне инконтиненције.
„Ова метода је тестирана на 15 пацијената. Очување нормалне ејакулације је примећено код 60 одсто пацијената, што је упоредиво са међународним резултатима за стандардну енуклеацију која чува ејакулацију“, објаснио је уролог и научни сарадник Универзитета Владислав Петов.
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Према ријечима Петова, уролози планирају да и даље унапређују ову технику. Тренутно се спроводе истраживања у којима се MiLEP метода, осмишљена тако да очува ејакулацију, упоређује са другим минимално инвазивним хируршким поступцима за лијечење бенигне хиперплазије (аденома) простате.
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Република Српска
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Наука и технологија
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Наука и технологија
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Наука и технологија
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