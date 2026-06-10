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Крај за скидање пиратских видео игара: Познати торент сајт се гаси заувијек

Аутор:

АТВ
10.06.2026 15:25

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Играње видео игара
Фото: pexels/Yan Krukau

Познати интернет сајт ГОГ-Гамес, који је годинама био једно од најпопуларнијих мjеста за преузимање пиратских верзија ПЦ игара, званично је најавио потпуно гашење. Власници ове платформе су саопштили да се рад обуставља моментално, док ће сајт бити трајно обрисан 6. септембра 2026. године.

Ова вијест је затекла милионе гејмера широм света јер на овој адреси више неће бити нових игара нити ажурирања садржаја.

Важно је одмах нагласити да овај пиратски портал нема никакве везе са званичном и легалном платформом ГОГ.цом која је у власништву компаније ЦД Пројект. Сличност у самом називу годинама је збуњивала мање упућене кориснике на интернету. Док је званични ГОГ.цом потпуно легална дигитална продавница, угашени сајт је служио искључиво за бесплатно дјељење неовлашћених копија.

Зашто се гаси чувена платформа за пиратске игре

Оператери који стоје иза овог пројекта наводе да је одлука о затварању потпуно личне природе. Они истичу да гашење није посљедица судских тужби, полицијског притиска или акција носилаца ауторских права. Овакав потез је прилично необичан за интернет подземље јер већина сличних сајтова нестаје управо због правних проблема.

Шта ће бити са преосталим садржајем и новцем

Стари архивирани садржај биће доступан за преузимање још кратко вријеме, али су канали за нове објаве већ затворени. Сав преостали новац који је сајт сакупио од донација биће прослеђен другој сличној интернет заједници. Ријеч је о износу од око 700 евра у криптовалути Монеро који одлази на рачун платформе Торрминаторр.

Будућност пиратерије на интернету постаје све тежа

Овај неочекивани догађај јасно показује колико је простор за нелегалне интернет ресурсе постао нестабилан и несигуран. Иако у овом конкретном случају нема правног гоњења, општи тренд на глобалном тржишту је очигледан. Гејминг индустрија све агресивније штити своје производе, због чега дугорочни опстанак оваквих сајтова постаје готово немогућ.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

торент

интернет

видео игре

гаси се торент

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