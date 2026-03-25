Умјесто отварања јавног позива - пао сајт, све пропало

25.03.2026
11:01
Федерални завод за запошљавање покренуо је Јавни позив за Програм суфинансирања запошљавања, који је требао бити отворен у понедјељак.
Ипак, умјесто отварања јавног позива, у понедјељак је напрасно пала страница Завода.
- Федерални завод за запошљавање обавјештава јавност да се, услијед техничких потешкоћа у приступу web страници, поништава Јавни позив за Програм суфинансирања запошљавања 2026, објављен дана 23.03.2026. године у 08:00 сати на службеној web страници Завода (www.fzzz.ba). Такођер, напомињемо да данас успјешно запримљене пријаве, нажалост, неће моћи бити узете у разматрање због чега изражавамо искрено жаљење.
С циљем осигурања једнаких услова за све потенцијалне кориснике, Федерални завод за запошљавање, у сарадњи са добављачима, интензивно ради на отклањању уочених потешкоћа. О новом термину објаве Јавног позива јавност ће бити благовремено информисана путем службене web странице Завода, те позивамо све заинтересиране да редовно прате објаве на www.fzzz.ba. Захваљујемо на разумијевању и сарадњи - навели су из Федералног завода за запошљавање.
