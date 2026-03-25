Орбан: Обустава гаса Украјини док се не обнови испорука преко "Дружбе"

25.03.2026
10:59
Коментари:0
Мађарска обуставља испоруку гаса Украјини док се не обнови транзит нафте из Русије преко цјевовода "Дружба", изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
- Да би се прекинула нафтна блокада и осигурало снабдијевање Мађарске енергентима, сада су потребне нове мјере - рекао је Орбан у видео-поруци објављеној на друштвеним мрежама.
Он је додао да ће Мађарска постепено престати да испоручује гас из Мађарске Украјини, а преосталу количину гаса ће складиштити унутар земље.
- Док Украјина не испоручи нафту, неће добијати гас из Мађарске - рекао је Орбан.
15
16
15
14
15
10
15
07
15
06
