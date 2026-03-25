Трамп: Орбан јак и моћан лидер који се бори за свој народ

Извор:

СРНА

25.03.2026

09:05

Фото: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је мађарски премијер Виктор Орбан јак и моћан лидер који се неуморно бори за своју земљу и народ, те га подржао пред парламентарне изборе у Мађарској који ће бити одржани у априлу.

"Веома поштовани премијер Мађарске, Виктор Орбан је лидер са доказаним успјехом у постизању феноменалних резултата", објавио је Трамп на мрежи Социјална истина.

Трамп је Орбанову, како је навео неуморну борбу за своју велику земљу и народ, упоредио са собом истакавши да и он тако ради у САД.

"Орбан вриједно ради на заштити Мађарске, развоју економије, стварању радних мјеста, промоцији трговине, заустављању илегалне имиграције и обезбјеђивању закона и реда", навео је Трамп.

Додао је да су односи између Мађарске и САД достигли нове висине сарадње и спектакуларних достигнућа под садашњом америчком администрацијом, углавном захваљујући премијеру Орбану.

Трамп је нагласио да се радује наставку блиске сарадње са Орбаном како би двије земље могле даље да унаприједе огроман пут ка успјеху и сарадњи.

- Био сам поносан што сам подржао Орбана за реизбор 2022. године и част ми је што то поново чиним - закључио је Трамп.

Парламентарни избори у Мађарској заказани су за 12. април. Владајућа странка Фидес - Мађарски грађански савез води жестоку борбу са опозиционом странком Тиса, на коју се ослања руководство ЕУ, подсјетио је ТАСС.

Доналд Трамп

Виктор Орбан

Прочитајте више

Британија распоредила ПВО системе "стормер"

Свијет

Британија распоредила ПВО системе "стормер"

1 ч

0
Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?

Свијет

Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?

1 ч

0
Очи у очи са родитељима: Коста К. под ротацијом доведен у Специјални суд

Србија

Очи у очи са родитељима: Коста К. под ротацијом доведен у Специјални суд

1 ч

0
Гориво

Свијет

Рекордно висока цијена дизела у Kалифорнији

2 ч

0

Више из рубрике

Британија распоредила ПВО системе "стормер"

Свијет

Британија распоредила ПВО системе "стормер"

1 ч

0
Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?

Свијет

Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?

1 ч

0
Гориво

Свијет

Рекордно висока цијена дизела у Kалифорнији

2 ч

0
Папа Лав

Свијет

Ватикан одобрио трансплантацију животињских органа код људи под једним условом

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

58

Нова правила СЕПА: Србија 5. маја улази у европску зону плаћања

10

56

Спасавање посрнуле дипломатије: Продаја "браће" за подршку запада

10

55

Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

10

51

Земљотрес погодио БиХ: Добро се затресло

10

49

Исповијест храбре раднице која је савладала пљачкаша: Не бојим се, ударио ме је у главу

