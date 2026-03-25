Трамп: Орбан јак и моћан лидер који се бори за свој народ

25.03.2026
09:05
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је мађарски премијер Виктор Орбан јак и моћан лидер који се неуморно бори за своју земљу и народ, те га подржао пред парламентарне изборе у Мађарској који ће бити одржани у априлу.
"Веома поштовани премијер Мађарске, Виктор Орбан је лидер са доказаним успјехом у постизању феноменалних резултата", објавио је Трамп на мрежи Социјална истина.
Трамп је Орбанову, како је навео неуморну борбу за своју велику земљу и народ, упоредио са собом истакавши да и он тако ради у САД.
"Орбан вриједно ради на заштити Мађарске, развоју економије, стварању радних мјеста, промоцији трговине, заустављању илегалне имиграције и обезбјеђивању закона и реда", навео је Трамп.
Додао је да су односи између Мађарске и САД достигли нове висине сарадње и спектакуларних достигнућа под садашњом америчком администрацијом, углавном захваљујући премијеру Орбану.
Трамп је нагласио да се радује наставку блиске сарадње са Орбаном како би двије земље могле даље да унаприједе огроман пут ка успјеху и сарадњи.
- Био сам поносан што сам подржао Орбана за реизбор 2022. године и част ми је што то поново чиним - закључио је Трамп.
Парламентарни избори у Мађарској заказани су за 12. април. Владајућа странка Фидес - Мађарски грађански савез води жестоку борбу са опозиционом странком Тиса, на коју се ослања руководство ЕУ, подсјетио је ТАСС.
