Рекордно висока цијена дизела у Kалифорнији

Цијене дизела у америчкој држави Калифорнији порасле су на рекордно висок ниво, саопштено је из Америчког аутомобилског удружења.
Просјечна цијена дизела у Калифорнији достигла је 7,018 америчких долара по галону, што је највиши ниво забиљежен у бази података ААА.
Тренутна просјечна цијена дизела у САД је око 5,345 долара по галону.
Раст цијена дизела амерички медији приписују смањеним капацитетима за прераду нафте и поремећајима у глобалним испорукама енергије усљед рата у Ирану.
Калифорнија је изгубила двије рафинерије од октобра 2025. године, елиминишући отприлике 20 процената својих капацитета за прераду, подсјећа Синхуа.
Повећање цијена дизела повећава трошкове транспорта, са потенцијалним додатним ефектима на храну, грађевински материјал и малопродајну робу коју превозе камиони на дизел погон.
