Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

25.03.2026

08:05

Код старијих аутомобила, ако останете без горива, могући су кварови на ин‌јекторима и дизел пумпама горива.

Догоди се, није ријеткост… Заборавите, муче вас бриге на послу или у породици и током вожње останете без горива.

Може ли се нешто догодити аутомобилу, односно, може ли доћи до већих кварова?

Произвођачи аутомобила тврде да су њихови нови модели тако конструисани да неће бити проблема ако останете без горива. Односно, не би требало да буде кварова на моторима.

Упркос томе, не чекајте да се резервоар испразни јер у том случају у систем могу бити убризгане и нечистоће са дна резервоара.

За њих би требало да се побрине филтер горива, односно да спријечи да уђу у мотор, али боље је не ризиковати, пише Ревија ХАК.

Углавном, савјет је да се увијек реагује на време и оде до најближе бензинске станице прије него што се резервоар потпуно испразни.

