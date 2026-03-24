УИО продаје седам аута: Цијене крећу од 1.600 КМ

Стеван Лулић

24.03.2026

16:44

Грађани БиХ имају прилику да дођу до аутомобила за мали новац. Наиме, Управа за индиректно опорезивање (УИО) објавила је лицитацију за седам возила.

Лицитација ће бити одржана крајем марта, по принципу виђено-купљено, а цијене се крећу већ од 1.600 КМ.

Најјефтинији четвороточкаш који ће се на лицитацији наћи је Хјундаи И 10 из 2008. године, а његова почетна цијена је свега 1.600 конвертибилних марака.

Најскупљи Мицубиши

Осим тога, на добошу и пет аутомобила Шкоде Фабије. Три су 2010. годиште и њихова цијена креће од 4.500.

Двије су четири године млађе и једној је почетна цијена 6.300, а другој 6.000 КМ.

Најскупљи аутомобил на аукцији је Мицубиши Л200 из 2017. године са почетном цијеном од 32.000 марака.

Ко и како има право учешћа?

Право учешћа имају сва правна лица и пунољетна физичка лица, осим запослених у УИО БиХ.

За учешће је неопходно уплатити депозит у износу од 10 одсто од почетне цијене возила, најкасније дан прије лицитације, на рачун Централне банке БиХ.

Рок за достављање писаних понуда је 31. март до 10 часова, док ће јавно отварање понуда бити истог дана у 13 часова.

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком да се ради о понуди за лицитацију, уз доказ о уплати депозита.

Све детаље о овим аутомобилима можете пронаћи на страници УИО БиХ на ОВОМ ЛИНКУ.

