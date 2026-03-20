Да ли је сада прави тренутак да купите аутомобил

Уредник сајта „Половни аутомобили“ Петар Величковић рекао је за РТС да краткорочно вјероватно неће доћи до великих промјена на тржишту аутомобила, али је незахвално давати дугорочну прогнозу због нафтне кризе. Мање од једног процента укупног тржишта код нас су електрична возила, напомиње Величковић. Аутомеханичари упозоравају на шта треба обратити пажњу приликом куповине „половњака“.

Више од 80 одсто аутомобила на улицама Србије су половни аутомобили, а једва 20 одсто су нови.

Уредник сајта „Половни аутомобили“ Петар Величковић рекао је, гостујући у Београдској хроници, да је тржиште аутомобила у Европи током претходне године било стабилно, без већих цјеновних осцилација.

„Краткорочно не дјелује да ће доћи до већих промјена, али ситуација на Блиском истоку и кретање цијена нафте могу да утичу на транспорт и гориво, што се посредно одражава и на тржиште аутомобила“, истиче Величковић.

Сајам луксузних аутомобила у Београду

Подсјећа да је током пандемије дошло до раста цијена „половњака“, јер је због недостатка компоненти опала продаја нових возила.

Уколико би дошло до пада тражње усљед глобалне нестабилности, цијене би могле да почну да падају, али у случају раста трошкова горива могућа је и супротна ситуација.

Електрични аутомобили – брзо губе вриједност, споро освајају тржиште

Електрични аутомобили у Европи биљеже брз пад вриједности, прије свега због убрзаног технолошког развоја, објаснио је Величковић.

„Нови модели имају већи домет и боље системе, па старији брзо губе цијену. Ипак, тај тренд се споро прелива на Србију“, каже Величковић.

Према његовим ријечима, електрични аутомобили чине тек око један одсто тржишта у Србији, што указује да купци још нису спремни за масовнији прелазак на ову технологију.

Шта може да се купи за 5.000 евра

У најтраженијем цјеновном рангу доминирају аутомобили стари од 10 до 15 година, често са већом километражом.

Ипак, понуда је широка – на тржишту се налази десетине хиљада возила, међу којима има и добро очуваних примјерака.

Најчешћи избор су провјерени модели попут „голфа 5“, „опел астре“, типа „ха“ и „форда фокуса“, који су дуго присутни на тржишту и познати по приступачном одржавању.

Старији аутомобил више класе или новији основни модел

Говорећи о дилеми купаца, Величковић истиче да је тешко дати једнозначан одговор, али даје предност новијим, једноставнијим возилима.

„Код старијих аутомобила више класе постоји већи ризик од скупих кварова, док су новији модели са једноставнијом опремом често сигурнији избор“, наводи Величковић.

Савјети аутомеханичара при куповини „половњака“

Аутомеханичари упозоравају да је највећа грешка куповина „половњака“ без стручне провјере:

Обавезно провјерите документацију – број шасије и мотора морају да се поклапају

Возила у Србији често имају враћену километражу. Обратите пажњу на волан, сједишта, папучице и дугмиће – они откривају право стање

Провјерите трап, корозију, стање гума и да ли има цурења на мотору. Ако не доведете мајстора, каснији трошкови могу бити веома високи

Гдје је најсигурније куповати „половњаке“

Према ријечима Величковића, на тржишту постоји довољан број професионалних продаваца који нуде провјерена возила и гаранције.

С друге стране, куповина од физичких лица носи већи ризик, па је неопходно придржавати се свих основних правила провјере.

Као један од кључних фактора издваја се транспарентност и комплетна сервисна историја, докуметација за возила.

Шта се тражи од 5.000 до 8.000 евра

У овом цјеновном рангу купци најчешће бирају моделе европских произвођача, прије свега њемачких.

Тражени су и „голф 6“, „шкода октавија“, али и „нисан кашкаи“ и „кија спортиџ“.

Величковић закључује да је тржиште тренутно стабилно.

„Ако вам је аутомобил потребан, нема разлога за одлагање. Не постоје назнаке наглих промјена у кратком року“, оцјењује Величковић.

Шта кажу грађани

Према анкетама, грађани сматрају да је при куповини најважније провјерити механичко стање возила и километражу.

(РТС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Друштво

Вечерас у поноћ обавезно урадите ово! Славимо велики празник, а прати га строг обичај

43 мин

0
Запросио ме у Туманима, тамо сам сазнала и да ме вара: Теодора (25) остављена у петом месецу, па онда - ПАКАО

Сцена

Запросио ме у Туманима, тамо сам сазнала и да ме вара: Теодора (25) остављена у петом месецу, па онда - ПАКАО

49 мин

0
Прехлада

Здравље

Можете ли се прехладити док сте већ прехлађени?

1 ч

0
Пустињска превара: Урнебесна пљачка

Емисије

Пустињска превара: Урнебесна пљачка

1 ч

0

Више из рубрике

На Београдском сајму данас су отворени 57. Међународни салон аутомобила "DDOR BG Car Show 09" и 18. Међународни сајам мотоцикала, квадова, скутера и опреме Мотопешн (Мотопассион), на којим је представљено укупно више од 280 излагача.Слоган овогодишњег Међународног салона аутомобила је "Вожња која се не пропушта", а сајам је свечано отворио познати италијански аутомобилски и индустријски дизајнер Фабрицио Ђуђаро.

Ауто-мото

Сајам луксузних аутомобила: Ове звјерке сада су ПРЕСТИЖ на цести

1 д

0
Ђаво се крије у детаљима: Крај јефтиним половним аутима из Европе, БиХ би могла бити тешко погођена

Ауто-мото

Ђаво се крије у детаљима: Крај јефтиним половним аутима из Европе, БиХ би могла бити тешко погођена

1 д

0
Голф 2

Ауто-мото

Популарни Голф 2 изгубио неславну титулу након 30 година

1 д

0
Знак ограничење брзине 60 километара на сат

Ауто-мото

Мијења се ограничење брзине због поскупљења горива?

1 д

0
