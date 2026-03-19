Сајам луксузних аутомобила: Ове звјерке сада су ПРЕСТИЖ на цести

19.03.2026

19:36

На Београдском сајму данас су отворени 57. Међународни салон аутомобила "DDOR BG Car Show 09" и 18. Међународни сајам мотоцикала, квадова, скутера и опреме Мотопешн (Мотопассион), на којим је представљено укупно више од 280 излагача.Слоган овогодишњег Међународног салона аутомобила је "Вожња која се не пропушта", а сајам је свечано отворио познати италијански аутомобилски и индустријски дизајнер Фабрицио Ђуђаро.
Фото: Anadolu/Filip Stevanovic

Велико интересовање излагача и посетилаца већ првог дана свједочи о престижу и важности овог прољећног догађаја.

Сајам луксузних аутомобила у Београду

Сајамске бројке

  • 216 излагача укупно.
  • 50 аутомобилских брендова (чак 20 више него прије само двије године).
  • 73 премијерно представљена модела од стране 42 бренда.
  • 70+ потпуно електричних модела изложених на сајму, што јасно указује на незаустављив тренд електрификације.
  • Motopassion: 82 излагача, 46 мото и АТВ брендова (30 брендова више него пре две године) и 32 премијере.
  • Лака комерцијална возила: 12 излагача, 4 бренда и 7 премијера.

