Ђаво се крије у детаљима: Крај јефтиним половним аутима из Европе, БиХ би могла бити тешко погођена

19.03.2026

18:46

Европа припрема закон који би могао трајно промијенити тржиште половних аутомобила, а посљедице би могла осјетити и Босна и Херцеговина. Разлог је једноставан – на домаћем тржишту доминирају увозни аутомобили стари и до 15 година.

Брисел ради на новој законској регулативи која би могла ступити на снагу већ ове године. Према предложеним правилима, свако возило које се продаје или извози мораће проћи додатну провјеру исправности и употребљивости.

Кључна и уједно најконтроверзнија одредба налази се у члану 25 нацрта закона. Она предвиђа да сваки продавац половног аутомобила мора доказати да возило није на крају животног вијека. Ово правило односиће се и на продају унутар ЕУ, али и на извоз ван Уније.

Постоје два начина да се докаже да возило није „на издисају“:

  • важећи технички преглед
  • процјена независне стручне комисије

На први поглед, ово дјелује разумно. Међутим, проблем настаје у пракси. Уколико технички преглед не буде довољан доказ, продавац ће морати обезбиједити независну процјену, која може коштати и неколико хиљада евра.

Процјена скупља од возила

Управо ту се отвара највећи проблем. На тржишту БиХ најзаступљенија су возила вриједна неколико хиљада марака, често увезена и у оштећеном стању. Да би се такво возило легално продало или извезло, потребна је процјена која може коштати 2.000 евра или више.

У пракси, то значи да би трошак документације могао премашити вриједност самог аутомобила. Због тога ће многи продавци одустати од продаје, а велики број возила више неће моћи легално да се нађе на тржишту – не зато што су неупотребљива, већ зато што се процедура не исплати.

Милиони јефтиних возила, која су до сада била доступна за извоз, могли би завршити у рециклажи или остати ван употребе.

БиХ купци на удару

Огромна већина половних аутомобила у БиХ долази управо из Европске уније – најчешће из Њемачке, Аустрије, Италије, Белгије и Холандије. Уколико ЕУ уведе обавезу додатне документације, таква возила неће моћи напустити територију Уније без испуњених услова.

То значи да ће домаћи увозници и дилери бити директно погођени. Могућност да се закон заобиђе кроз приватне канале постоји само теоретски, јер се већина увоза и даље реализује преко фирми.

Крај приступачних аутомобила?

Према доступним подацима, просјечан купац у БиХ најчешће купује аутомобил произведен око 2011. године, у распону од 10.000 до 12.000 КМ. Управо ова категорија возила могла би бити највише погођена новим правилима.

С друге стране, увозници ће бити приморани да бирају квалитетнија и очуванија возила, што ће неминовно довести до раста цијена на тржишту половњака.

Европска унија овим законом настоји убрзати прелазак на електрична возила. Иако би та стратегија могла дати резултате у економски снажнијим земљама, у БиХ, гдје су електрични аутомобили и даље недоступни већини грађана, ефекат би могао бити супротан – смањена понуда и више цијене.

За сада је познато да ће се закон примјењивати на путничка возила до 3,5 тоне, али се већ разматра његово постепено проширење и на камионе, аутобусе и мотоцикле.

(Кликс)

