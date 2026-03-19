Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

19.03.2026
18:15
Њихова љубавна прича почела је брзо, а завршила се још брже - и то уз низ сцена које су многи запамтили као једне од најнепријатнијих у ријалити формату "Вјеридба од 90 дана". Данијела Малинс и Мухамед Џбали постали су познати управо по турбулентном односу који је од самог почетка био на климавим ногама.
Драма у БиХ: Ланчани судар у тунелу, учествовала и Хитна помоћ
На сам дан венчања, све је дјеловало као још једна романтична церемонија док није дошао тренутак који би требало да буде најљепши. Умјесто обећања на “цијели живот”, отрежњујућа истина.
– Можете да пољубите младу – рекао је свештеник. Мухамед је одбио, пише Жена Блиц.
– Није ми дозвољено да се љубим у овом периоду – правдао се, позивајући се на Рамазан.
@donnakareni11109812 Part 42: At the wedding, Mohammed refused to kiss his wife, Danielle #90dayfiance #90dayfianceoftiktok #90dayfiancé #fyp #tiktokstoriescontest ♬ original sound - Clara
За Данијелу је то био тренутак отрежњења.
-Знам дубоко у себи да ме не воли – признала је касније.
Револуција супермаркета је на помолу, свакодневница одлази у историју!
Њена кћерка била је још директнија: “Мухамед не воли моју маму. Ово неће потрајати.”
Данијела је отворено говорила о томе како је њихова веза заправо започела. Мухамед је био млађи, привлачан и другачији – и управо то ју је освојило.
Да би га довела у Америку, обећала му је “бољи живот”, новац и, наравно, зелену карту.
-Био је млад и лијеп, и то је све што ме је занимало – признала је искрено.
Међутим, ствари су кренуле низбрдо када је само двије недјеље прије вјенчања изгубила посао. Финансијска ситуација се нагло погоршала, а Мухамед је, чим је сазнао за дугове, потражио правни савет и размишљао о одустајању.
Тежак удар за наше људе: Пооштрава се курс њемачког језика!
Схватио је да би браком могао постати одговоран за њене финансијске проблеме и осјетио се, како је рекао,”ухваћен у замци”.
Због новца, раскошно вјенчање је отказано. Умјесто тога, церемонија је одржана у малом павиљону.
Данијела је вратила скупу вјенчаницу и купила јефтинију. Није било ни дијамантског прстена – замијенили су га једноставни сребрни бурме које су коштале мање од 100 долара.
На дан вјенчања, Мухамед је и даље размишљао да побјегне. На крају је ипак дошао пред олтар, али – без осмијеха, без емоције и без пољупца.
Проблеми су се наставили готово одмах након вјенчања.
Само двије недјеље касније, струја у њиховом дому је искључена због неплаћених рачуна. Мухамед је то искористио као повод да оде. Када се вратио, његово понашање било је потпуно другачије.
-Ја сам слободан човјек. Могу да долазим и одлазим кад хоћу – рекао је, без потребе да се правда.
Данијела је убрзо схватила да не само да не планира да се запосли и помогне, већ и да комуницира са другим женама преко интернета.
– Надала сам се да ћу имати некога на кога могу да се ослоним, али он ме је само искористио због зелене карте – признала је.
Данијела и Мухамед вјенчали су се 2014. године, уз разлику у годинама од чак 15 година. Њихов однос био је пун сумњи, несугласица и финансијских проблема. Убрзо након што је добио зелену карту, Мухамед је напустио Данијелу и услиједио је буран развод.
Она је након свега покушала да настави даље и стабилизује свој живот, док је Мухамед наставио да живи у Америци.
