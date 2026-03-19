Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

19.03.2026

18:15

Њихова љубавна прича почела је брзо, а завршила се још брже - и то уз низ сцена које су многи запамтили као једне од најнепријатнијих у ријалити формату "Вјеридба од 90 дана". Данијела Малинс и Мухамед Џбали постали су познати управо по турбулентном односу који је од самог почетка био на климавим ногама.

Hitna pomoć

Хроника

Драма у БиХ: Ланчани судар у тунелу, учествовала и Хитна помоћ

На сам дан венчања, све је дјеловало као још једна романтична церемонија док није дошао тренутак који би требало да буде најљепши. Умјесто обећања на “цијели живот”, отрежњујућа истина.

– Можете да пољубите младу – рекао је свештеник. Мухамед је одбио, пише Жена Блиц.

– Није ми дозвољено да се љубим у овом периоду – правдао се, позивајући се на Рамазан.

@donnakareni11109812 Part 42: At the wedding, Mohammed refused to kiss his wife, Danielle #90dayfiance #90dayfianceoftiktok #90dayfiancé #fyp #tiktokstoriescontest ♬ original sound - Clara

За Данијелу је то био тренутак отрежњења.

-Знам дубоко у себи да ме не воли – признала је касније.

Каса

Економија

Револуција супермаркета је на помолу, свакодневница одлази у историју!

Њена кћерка била је још директнија: “Мухамед не воли моју маму. Ово неће потрајати.”

Љубав или интерес?

Данијела је отворено говорила о томе како је њихова веза заправо започела. Мухамед је био млађи, привлачан и другачији – и управо то ју је освојило.

Да би га довела у Америку, обећала му је “бољи живот”, новац и, наравно, зелену карту.

-Био је млад и лијеп, и то је све што ме је занимало – признала је искрено.

Међутим, ствари су кренуле низбрдо када је само двије нед‌јеље прије вјенчања изгубила посао. Финансијска ситуација се нагло погоршала, а Мухамед је, чим је сазнао за дугове, потражио правни савет и размишљао о одустајању.

курс учење табла курс језика писање

Свијет

Тежак удар за наше људе: Пооштрава се курс њемачког језика!

Схватио је да би браком могао постати одговоран за њене финансијске проблеме и осјетио се, како је рекао,”ухваћен у замци”.

Вјенчање из нужде, не из љубави

Због новца, раскошно вјенчање је отказано. Умјесто тога, церемонија је одржана у малом павиљону.

Данијела је вратила скупу вјенчаницу и купила јефтинију. Није било ни дијамантског прстена – замијенили су га једноставни сребрни бурме које су коштале мање од 100 долара.

На дан вјенчања, Мухамед је и даље размишљао да побјегне. На крају је ипак дошао пред олтар, али – без осмијеха, без емоције и без пољупца.

Брак који је трајао колико и илузија

Проблеми су се наставили готово одмах након вјенчања.

Само двије нед‌јеље касније, струја у њиховом дому је искључена због неплаћених рачуна. Мухамед је то искористио као повод да оде. Када се вратио, његово понашање било је потпуно другачије.

-Ја сам слободан човјек. Могу да долазим и одлазим кад хоћу – рекао је, без потребе да се правда.

Данијела је убрзо схватила да не само да не планира да се запосли и помогне, већ и да комуницира са другим женама преко интернета.

– Надала сам се да ћу имати некога на кога могу да се ослоним, али он ме је само искористио због зелене карте – признала је.

Брз крај и горка реалност

Данијела и Мухамед вјенчали су се 2014. године, уз разлику у годинама од чак 15 година. Њихов однос био је пун сумњи, несугласица и финансијских проблема. Убрзо након што је добио зелену карту, Мухамед је напустио Данијелу и услиједио је буран развод.

Она је након свега покушала да настави даље и стабилизује свој живот, док је Мухамед наставио да живи у Америци.

Прочитајте више

Српски авион са хиперсоничном ракетом

Србија

Ексклузивне фотографије: Овако изгледа српска суперсонична ракета

32 мин

0
Драма у БиХ: Ланчани судар у тунелу, учествовала и Хитна помоћ

Хроника

Драма у БиХ: Ланчани судар у тунелу, учествовала и Хитна помоћ

38 мин

0
Хитно хоспитализован Чак Норис

Сцена

Хитно хоспитализован Чак Норис

49 мин

0
Преминуо глумац Младен Барбарић

Сцена

Преминуо глумац Младен Барбарић

55 мин

0

Више из рубрике

Хитно хоспитализован Чак Норис

Сцена

Хитно хоспитализован Чак Норис

49 мин

0
Преминуо глумац Младен Барбарић

Сцена

Преминуо глумац Младен Барбарић

55 мин

0
Боки 13 открио шта се дешавало у затвору

Сцена

Боки 13 открио шта се дешавало у затвору

1 ч

0
Гога Секулић побјегла из Русије: Рекла сам себи, бјежи, креће

Сцена

Гога Секулић побјегла из Русије: Рекла сам себи, бјежи, креће

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

39

Трамп: Јапан ће преузети одговорност у рату са Ираном, за разлику од НАТО

18

34

Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

18

28

Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

18

15

Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

18

12

Ексклузивне фотографије: Овако изгледа српска суперсонична ракета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner