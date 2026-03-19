Гога Секулић побјегла из Русије: Рекла сам себи, бјежи, креће

Аутор:АТВ
19.03.2026
13:51
Коментари:0
Пјевачица Гога Секулић признала је да је недавно прекинула одмор у Русији јер се уплашила због ситуације са ратом.
Наиме, Гога је недавно отпутовала на породични одмор у Санкт Петербург како би се одморила након тешког периода због смрти мајке, али је тамо доживјела драму, па се брже боље вратила у Србију.
Фолкерка је испричала да је у једном тренутку кренула напета ситуација због чега се уплашила за њихову безбједност.
Након само неколико дана боравка у комплексу у ком је Гога била смјештена, нестало је интернет конекције, а особље са рецепције јој је објаснило да због ратног стања постоји могућност да ће нестати и струја.
"Да, били смо у Русији и прво смо почели да губимо мрежу на телефону. Баш је била напета ситуација. Након интернета најавили су и нестанак струје, а мени је то било сумњиво. Рекла сам себи: Гордана, бјежи, креће рат! И тако смо одмах промијенили вријеме повратка, купили нове карте и вратили се у Београд", открила је Гога за Курир.
Како пише овај портал, Гога се вратила пет дана прије планираног повратка, а ова одлука ју је скупо коштала.
Укључујући карте које су раније купљене, али и оне које је купила како би се што прије вратила кући, за овај непланирано скраћени одмор морала је да искешира чак 5.000 евра, преноси Гранд.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
43
15
35
15
35
15
25
15
23
Тренутно на програму