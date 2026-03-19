Гога Секулић побјегла из Русије: Рекла сам себи, бјежи, креће

Аутор:

АТВ

19.03.2026

13:51

Коментари:

0
Пјевачица Гога Секулић признала је да је недавно прекинула одмор у Русији јер се уплашила због ситуације са ратом.

Наиме, Гога је недавно отпутовала на породични одмор у Санкт Петербург како би се одморила након тешког периода због смрти мајке, али је тамо доживјела драму, па се брже боље вратила у Србију.

Фолкерка је испричала да је у једном тренутку кренула напета ситуација због чега се уплашила за њихову безбједност.

Након само неколико дана боравка у комплексу у ком је Гога била смјештена, нестало је интернет конекције, а особље са рецепције јој је објаснило да због ратног стања постоји могућност да ће нестати и струја.

Змија / Илустративна фотографија

Наука и технологија

Научници тврде: Рјешење за гојазност људи лежи у крви питона

"Да, били смо у Русији и прво смо почели да губимо мрежу на телефону. Баш је била напета ситуација. Након интернета најавили су и нестанак струје, а мени је то било сумњиво. Рекла сам себи: Гордана, бјежи, креће рат! И тако смо одмах промијенили вријеме повратка, купили нове карте и вратили се у Београд", открила је Гога за Курир.

Како пише овај портал, Гога се вратила пет дана прије планираног повратка, а ова одлука ју је скупо коштала.

Укључујући карте које су раније купљене, али и оне које је купила како би се што прије вратила кући, за овај непланирано скраћени одмор морала је да искешира чак 5.000 евра, преноси Гранд.

Више из рубрике

Пјевач открио нове информације о стању Зорице Брунцлик

Сцена

Пјевач открио нове информације о стању Зорице Брунцлик

2 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Милица Тодоровић у свађи са овим пјевачем због његове изјаве

5 ч

0
Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића

Сцена

Након трагедије: Посветио тетоважу Драгану Лазићу

5 ч

1
Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача

Сцена

Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача

7 ч

0
