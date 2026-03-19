Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача

Аутор:АТВ
19.03.2026
08:10
Пјесма Хариса Џиновића "И тебе сам сит кафано" била је писана за Халида Муслимовића.
"Харис Џиновић је почео са мном на народњачкој сцени јер је снимио нумеру 'И тебе сам сит кафано', коју сам ја требао да снимим. Пјесма је препуштена њему и направио је причу, кренуо је на турнеју са 120 концерата у Југославији. Пјесму је писао Жељко, али мени је дошла између два албума, па сам рекао да је нека друга особа сними", рекао је Халид.
Додао је да је важно да добра пјесма дође у руке добром пјевачу.
Како Халид истиче, један је од ријетких искусних пјевача који радо дијели сцену са младим талентима на концертима.
"Много мојих пријатеља и колега старијих од мене почело је са мном на естради. На примјер, Биљана Јевтић, Синан Сакић, Џеј Рамадановски, Гоца Божиновска… Пуно певача је са мном започело каријеру на концертима и мени је драго јер на младима свијет остаје. Мени не смета када сниме кавер за моју пјесму, продужио је вијек нумери, дао јој живот. Млађима треба дати шансе, данас није лако", рекао је Муслимовић, преноси Информер.
