Избачена из фудбала због наводног интимног снимка, сада зарађује десетине хиљада евра мјесечно

18.03.2026

Елиф Карарслан бивша фудбалска судија
Живот Елиф Карарслан, младе и амбициозне турске фудбалске судије, окренуо се наглавачке у октобру 2024. године.

Оно што је требало да буде блистава каријера на теренима, претворило се у један од највећих спортских скандала у Турској, али и шире.

Објављен снимак

У јавност је тада процурио експлицитни видео-снимак који је наводно приказивао 24-годишњу Елиф у интимном односу са Орханом Ердемиром (61), бившим ФИФА судијом и моћним судијским контролором.

Разлика у годинама била је само врх леденог брега - јавност је брујала о злоупотреби положаја и сукобу интереса, јер је Ердемир био тај који је директно утицао на њено делегирање на утакмицама.

Реакција Турског фудбалског савеза (ТФФ) била је немилосрдна: обоје су доживотно избачени из фудбала. За Ердемира је то био крај три деценије дуге каријере, а за Елиф – крај сна.

Елиф Карарслан није ћутала. Од самог почетка тврдила је да је жртва завјере и модерне технологије.

- Плакање, вриштање и туга нису мој начин. Преда мном је дуг правни пут, али савладаћу га. Бранићу свој циљ до краја - поручила је Елиф.

Њен правни тим инсистира на томе да је снимак тзв. "deepfake", направљен помоћу вјештачке интелигенције како би јој се уништио углед. Тврде да је слика мутна, компјутерски обрађена и да особа на снимку није она.

Њен пут ка врху био је трновит

Рођена у Истанбулу, Елиф је од малих ногу била "инфицирана" фудбалом. Са 16 година заиграла је за женски тим великог Бешикташа, али је тешка повреда кољена (пуцање лигамената) угасила њене играчке снове. Умјесто да одустане, инспирацију је пронашла на друштвеним мрежама и одлучила да постане судија. Брзо је напредовала кроз турске лиге, све док се није појавио фатални снимак.

Ипак, тамо гдје су многи видјели крај, Елиф је видјела нову прилику. Док води правну битку за повратак у фудбал, она је шокирала јавност својим академским успјехом. У фебруару 2025. године објавила је да је завршила мастер студије спортског менаџмента на престижном Универзитету Мармара са невјероватним просјеком 3.90!

Али то није све. Скандал је њену популарност винуо у небеса. Број пратилаца на Инстаграму скочио је на преко пола милиона, а Елиф је то паметно искористила.

Према извјештајима турских медија, она је сада пунокрвна инфлуенсерка. Путем претплата на ексклузивни садржај и маркетиншких уговора, Елиф наводно зарађује невјероватних 55.000 евра мјесечно!

Чини се да је доживотна забрана из фудбала била само затварање једних врата како би се отворила друга – она која воде ка луксузу и глобалној слави.

