Двије трагедије потресле Андреану Чекић у неколико дана

18.03.2026

16:11

Андреана Чекић доживјела још једну трагедију
Фото: Screenshot / YouTube

Пјевачицу Андреану Чекић, која се тренутно налази на Занзибару, затекла је вијест о још једној трагедији у породици.

Након што јој је недавно погинуо кум Драган Лазић, брат Дарка Лазић, пјевачица је сазнала и да јој је преминула бака.

Наиме, Андреана Чекић је, како сазнају домаћи медији, на Занзибару сазнала да јој је умрла баба са мамине стране.

Прекида одмор

Она је одлучила да дефинитивно прекине одмор и да се врати са егзотичне дестинације.

Сахарана је у суботу у Босни и Херцеговини.

Андреана Чекић је, подсјетимо, за смрт кума Драгана Лазића, сазнала док је била на Занзибару, због чега и није присуствовала сахрани.

"Потресена сам због вијести коју сам сазнала и великог губитка. У овом тренутку тешко је пронаћи праве ријечи. Једино што вас молим јесте да имате разумијевања и поштовања према њему и његовој породици. Моје мисли су уз њих", рекла је она за "Блиц".

Андреана се огласила на друштвеним мрежама

На дан сахране огласила се болним опроштајем од Драгана.

"Хвала ти, куме мој, за сваки тренутак са тобом. Чуваћемо и бранити све ово што ти је најмилије и вјерујем да нас посматраш сада са неког мирног мјеста", написала је она и закључила:

"Волим те бескрајно".

