Logo
Large banner

Провјерите имате ли их у ладици: Стари телефони експлодирали на тржишту, хиљаде евра за ове моделе

Аутор:

АТВ

18.03.2026

15:05

Коментари:

0
Фото: Pexels.com

Заборављени мобилни телефони који годинама скупљају прашину по ладицама данас све чешће постају неочекивани извор зараде. Тржиште ретро технологије у 2026. години доживљава прави процват, а интерес за старе мобилне уређаје расте брже него икад.

Некадашњи телефони који су служили искључиво за позиве и поруке сада се враћају на сцену као пожељни колекционарски предмети, а поједини модели постижу цијене које изненађују и најискусније познаваоце технолошке историје.

Није случајно

Раст популарности ретро уређаја није случајан. Како се модерни паметни телефони (smartphone) претварају у све комплексније, скупље и осјетљивије уређаје, дио корисника окреће се носталгији и једноставности. Стари мобилни телефони нуде оно што данашњи често немају: дуготрајну батерију, поузданост, издржљивост и потпуни изостанак дигиталних дистракција. Но изнад свега, они носе емоционалну вриједност, подсјећају на вријеме када је технологија била једноставнија, а мобилни телефон није био продужетак живота, него алат.

voznja telefon volan

Наука и технологија

Зшто је важно редовно ажурирати мобилни телефон?

Управо зато колекционарско тржиште посљедњих година снажно расте. Уређаји који су одавно нестали из продаје више нису само комади пластике из прошлости, него технолошке реликвије које се продају за изненађујуће високе износе.

Почетак мобилне ере

Посебно се истичу модели који су обиљежили своје вријеме или постали дио поп-културе. Нокија 8110 (Nokia 8110), позната као „телефон из Матрикса (The Matrix)“, данас је један од најтраженијих ретро уређаја, не само због свог карактеристичног закривљеног облика, него и због симболике коју носи.

Моторола 8000x (Motorola DynaTAC 8000X), један од првих правих мобилних телефона, представља почетак мобилне ере и због тога има готово музејски статус. Култна Нокија 3310 (Nokia 3310), иако некада свуда присутна, данас је све ријеђа у савршено очуваном стању, а управо такви примјерци постижу највише цијене.

Laptop, Google

Економија

Лоше вијести за купце: Спремите се за нови скок цијена телефона и рачунара

Вриједност старог мобилног телефона не одређује само модел, него и његово стање. Уређаји без огреботина, с оригиналном бојом и функционалним тастерима, вриједе знатно више од оштећених примјерака.

Још већу вриједност доноси комплетна опрема — оригинална кутија, пуњач, слушалице и упутства могу вишеструко повећати цијену. Колекционари посебно цијене уређаје који су остали у изворном стању, без икаквих модификација, а ограничене серије или ријетке боје додатно подижу потражњу.

Mobilni telefon / Ilustrativna fotografija

Наука и технологија

Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

Историјски значај игра једнако важну улогу. Моторола Разр V3 (Motorola Razr V3) није била само мобилни телефон, него симбол елеганције и технолошког напретка раних 2000-их.

Рани ајфон на цијени

Прва генерација Епл ајфона (Apple iPhone) означила је почетак модерне ере паметних телефона и данас се сматра једним од најважнијих уређаја у историји технологије.

Због тога су рани ајфон модели, посебно некориштени примјерци у оригиналном паковању, међу најтраженијим колекционарским комадима.

Потенцијална мета напада

Свијет

Хитно упозорење: Иран објавио које мете ће гађати

Занимљиво је да вриједност не носе само класични мобилни телефони. Сателитски телефони, некада коришћени у екстремним условима или на подручјима без сигнала, данас су симбол ексклузивности и посебности. Њихова ријеткост и специфична намјена чине их атрактивним за колекционаре који траже нешто другачије и необично.

Све то довело је до тога да стари мобилни телефони постају права инвестиција. Уређаји који су се некада могли купити за ситан новац данас вриједе стотине, па чак и хиљаде евра. Модели попут Нокије 3310 или Мотороле Разр све се више сматрају технолошким артефактима, а њихова вриједност расте како их је све мање на тржишту. Чак и неисправан уређај може имати вриједност ако је довољно риједак или визуелно занимљив.

(Слободна Далмација)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мобилни телефон

prodaja

Nokia

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

Регион

У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

4 д

0
Слушалице телефон

Наука и технологија

Озбиљно упозорење за кориснике Андорида: Ваш телефон може бити хакован за 45 секунди

5 д

0
Илон Маск

Наука и технологија

Маск попустио под притиском: Ево како да забраните Гроку да вам "дира" фотографије

1 седм

0
Апликације које највише штете батерији телефона

Наука и технологија

Апликације које највише штете батерији телефона

1 седм

0

Више из рубрике

Илустрација: срећна жена

Занимљивости

Почиње 5 година среће за 2 знака хороскопа

3 ч

0
Тигар насред пута

Занимљивости

Баш га брига за саобраћај: Тигар задријемао насред пута

3 ч

0
Мјесец планета

Занимљивости

Стиже млади Мјесец у Рибама: Ево како ће утицати на сваки знак

6 ч

0
Ови знакови коначно излазе из финансијског пакла: Паре ће стизати са свих страна

Занимљивости

Ови знакови коначно излазе из финансијског пакла: Паре ће стизати са свих страна

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

"Избошћу те док спаваш": Православни митрополит тешко оптужио супругу

16

38

Потврђено: "Обустављамо војне операције"

16

23

О најгорем ауту у историји управо је снимљен филм: Југо поново у Америци

16

23

Случај Крунић: Врховни суд прихватио исказ у чију истинитост сумња

16

14

"Темпирана бомба": Ако падну ова постројења, милиони ће се суочити са хаосом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner