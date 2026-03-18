Провјерите имате ли их у ладици: Стари телефони експлодирали на тржишту, хиљаде евра за ове моделе

18.03.2026
Заборављени мобилни телефони који годинама скупљају прашину по ладицама данас све чешће постају неочекивани извор зараде. Тржиште ретро технологије у 2026. години доживљава прави процват, а интерес за старе мобилне уређаје расте брже него икад.
Некадашњи телефони који су служили искључиво за позиве и поруке сада се враћају на сцену као пожељни колекционарски предмети, а поједини модели постижу цијене које изненађују и најискусније познаваоце технолошке историје.
Раст популарности ретро уређаја није случајан. Како се модерни паметни телефони (smartphone) претварају у све комплексније, скупље и осјетљивије уређаје, дио корисника окреће се носталгији и једноставности. Стари мобилни телефони нуде оно што данашњи често немају: дуготрајну батерију, поузданост, издржљивост и потпуни изостанак дигиталних дистракција. Но изнад свега, они носе емоционалну вриједност, подсјећају на вријеме када је технологија била једноставнија, а мобилни телефон није био продужетак живота, него алат.
Управо зато колекционарско тржиште посљедњих година снажно расте. Уређаји који су одавно нестали из продаје више нису само комади пластике из прошлости, него технолошке реликвије које се продају за изненађујуће високе износе.
Посебно се истичу модели који су обиљежили своје вријеме или постали дио поп-културе. Нокија 8110 (Nokia 8110), позната као „телефон из Матрикса (The Matrix)“, данас је један од најтраженијих ретро уређаја, не само због свог карактеристичног закривљеног облика, него и због симболике коју носи.
Моторола 8000x (Motorola DynaTAC 8000X), један од првих правих мобилних телефона, представља почетак мобилне ере и због тога има готово музејски статус. Култна Нокија 3310 (Nokia 3310), иако некада свуда присутна, данас је све ријеђа у савршено очуваном стању, а управо такви примјерци постижу највише цијене.
Вриједност старог мобилног телефона не одређује само модел, него и његово стање. Уређаји без огреботина, с оригиналном бојом и функционалним тастерима, вриједе знатно више од оштећених примјерака.
Још већу вриједност доноси комплетна опрема — оригинална кутија, пуњач, слушалице и упутства могу вишеструко повећати цијену. Колекционари посебно цијене уређаје који су остали у изворном стању, без икаквих модификација, а ограничене серије или ријетке боје додатно подижу потражњу.
Историјски значај игра једнако важну улогу. Моторола Разр V3 (Motorola Razr V3) није била само мобилни телефон, него симбол елеганције и технолошког напретка раних 2000-их.
Прва генерација Епл ајфона (Apple iPhone) означила је почетак модерне ере паметних телефона и данас се сматра једним од најважнијих уређаја у историји технологије.
Због тога су рани ајфон модели, посебно некориштени примјерци у оригиналном паковању, међу најтраженијим колекционарским комадима.
Занимљиво је да вриједност не носе само класични мобилни телефони. Сателитски телефони, некада коришћени у екстремним условима или на подручјима без сигнала, данас су симбол ексклузивности и посебности. Њихова ријеткост и специфична намјена чине их атрактивним за колекционаре који траже нешто другачије и необично.
Све то довело је до тога да стари мобилни телефони постају права инвестиција. Уређаји који су се некада могли купити за ситан новац данас вриједе стотине, па чак и хиљаде евра. Модели попут Нокије 3310 или Мотороле Разр све се више сматрају технолошким артефактима, а њихова вриједност расте како их је све мање на тржишту. Чак и неисправан уређај може имати вриједност ако је довољно риједак или визуелно занимљив.
