Зшто је важно редовно ажурирати мобилни телефон?

18.03.2026
Према рецентним подацима, преко милијарду Андроид паметних телефона и таблета, отприлике 30 посто свих активних уређаја, ради на застарјелом софтверу, претварајући се из корисних алата у потенцијалне сигурносне проблеме. Ево зашто је важно ажурирати мобилне телефоне.
Размјер пријетње постаје јасан када се погледају бројке. Само једна сигурносна закрпа Андроида за децембар 2025. године адресирала је 107 различитих рањивости. Ако ваш уређај, на примјер савршено функционалан, али мало старији Самсунг Галакси С21 или Пиxел 5, није добио то ажурирање, тих 107 врата остаје широм отворено за потенцијалне нападаче. Ризик није теоријски. Безбједносни истраживачи непрестано откривају такозване „зеро-даy“ рањивости, пропусте које нападачи већ активно искориштавају прије него што је исправка масовно доступна, преноси Буг.хр.
Најопасније су рањивости на најдубљим нивоима система, у кернелу и драјверима. Док се просјечан корисник највише боји малициозних апликација с Плеј Стореа, пропуст у кернелу омогућава нападачу да стекне потпуну контролу над хардвером. Ниједно ажурирање апликације или антивирусни програм не може поправити рупу на овом нивоу. То може учинити искључиво системско ажурирање од стране произвођача. Остављање милијарду уређаја без ових кључних закрпа колективни је сигурносни пропуст који их претвара у потенцијалну ботнет мрежу за веће нападе.
Ван апстрактних безбједносних пријетњи, посљедице застарјелог софтвера осјећају се у свакодневној употреби. Најчешћа притужба долази из финансијског сектора. Банкарске апликације имају строге безбједносне протоколе и често провјеравају АПИ ниво оперативног система. Када ваша верзија система постане престара, апликација ће једноставно одбити да се покрене, закључавајући вас од властитих финансија. Иако постоји заобилазно рјешење у коришћењу интернетског прегледача, који добија властита ажурирања, то је јасан показатељ да је уређај на издисају у модерном дигиталном свијету.
Проблем се протеже на готово све друге апликације. Програмери оптимизују своје апликације за најновије верзије оперативног система како би користили нове функције и сигурносне стандарде.
Временом, ваш застарјели уређај доживљаваће све чешћа рушења апликација, спорије перформансе и недостатак функција.
На крају ћете открити да више не можете преузети нове нити ажурирати постојеће апликације с Плеј Стореа јер више нису компатибилне. Перформансе уређаја такође деградирају – батерија се брже троши, повезивост с Ви-Фи и Блуетоотх мрежама постаје нестабилна, а цијело корисничко сучеље дјелује тромо. Ваш мобилни телефон, с моћним процесором и врхунским екраном, почиње се понашати као застарјела реликвија, не због квара хардвера, већ због софтверског занемаривања.
Кључно је разумјети да ова криза није кривица корисника, већ посљедица пословног модела Андроида. За разлику од Мицрософта који ажурирања за Виндовс шаље свим рачунарима истовремено, ажурирање за Андроид пролази кроз дуг и често прекинут ланац – Гугл објављује код, произвођач чипова га прилагођава, произвођач телефона (попут Xиаомија или ОнеПлуса) интегрише га у своје корисничко окружење и, на крају, мобилни оператер га одобрава. На било којој карици у овом ланцу, подршка за неки уређај може бити укинута, најчешће након само двије или три године.
То ствара парадокс „е-отпада“, гдје се савршено функционални уређаји са 120-херцним екранима и 5Г повезивошћу проглашавају застарјелим. Технолошка заједница гура рјешења, попут захтјева за отвореним драјверима након престанка службене подршке, што би омогућило независним програмерима попут тима ЛинеагеОС да годинама одржавају те уређаје.
Док се такве системске промјене не догоде, корисници старијих флагсхип уређаја присиљени су да бирају између куповине новог уређаја који им не треба или навигације кроз минско поље дигиталних ризика.
