Станодавци на удару: Стижу папрене казне за издавање "рупа"

18.03.2026
Власти у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија припремају нови закон којим желе да стану на пут све чешћем израбљивању станара, посебно оних који су у тешкој социјалној ситуацији.
У пракси, проблем је већ годинама исти – поједини станодавци издају лоше, запуштене и често неусловне станове по изузетно високим цијенама, које у неким случајевима достижу и до 2.000 евра мјесечно. Овакви случајеви најчешће погађају раднике са ниским примањима и стране раднике, који немају много избора на тржишту.
Због тога власти уводе низ мјера које би требало да уведу ред на тржиште издавања некретнина.
Једна од кључних новина је увођење обавезне контроле станова. Убудуће, станови ће морати да испуне одређене стандарде како би добили ознаку „поштен смјештај“. Без те потврде, издавање више неће бити дозвољено.
Казне за прекршаје биће изузетно високе ићи ће и до 500.000 евра, док у најтежим случајевима држава може чак и да одузме објекат власнику који га свјесно запушта.
Закон предвиђа и ограничења за краткорочно издавање туристима. Станови ће без посебне дозволе моћи да се издају највише 56 дана годишње, пише Феникс.
Једна од најважнијих промјена односи се на начин финансирања становања кроз социјалну помоћ. Држава више неће аутоматски покривати кирије за лоше и неусловне станове, чиме се, како наводе власти, прекида пракса индиректног финансирања неодговорних станодаваца.
Примјена закона очекује се на јесен 2026. године, а циљ је јасан – заштита станара и увођење реда на тржиште некретнина пише Биз портал.
