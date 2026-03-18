Станодавци на удару: Стижу папрене казне за издавање "рупа"

18.03.2026

09:07

klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

Власти у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија припремају нови закон којим желе да стану на пут све чешћем израбљивању станара, посебно оних који су у тешкој социјалној ситуацији.

У пракси, проблем је већ годинама исти – поједини станодавци издају лоше, запуштене и често неусловне станове по изузетно високим цијенама, које у неким случајевима достижу и до 2.000 евра мјесечно. Овакви случајеви најчешће погађају раднике са ниским примањима и стране раднике, који немају много избора на тржишту.

Због тога власти уводе низ мјера које би требало да уведу ред на тржиште издавања некретнина.

илу-мрави-24092025

Занимљивости

Невиђена запљена: Кријумчарио 2.000 мрава

Једна од кључних новина је увођење обавезне контроле станова. Убудуће, станови ће морати да испуне одређене стандарде како би добили ознаку „поштен смјештај“. Без те потврде, издавање више неће бити дозвољено.

Казне за прекршаје биће изузетно високе ићи ће и до 500.000 евра, док у најтежим случајевима држава може чак и да одузме објекат власнику који га свјесно запушта.

Закон предвиђа и ограничења за краткорочно издавање туристима. Станови ће без посебне дозволе моћи да се издају највише 56 дана годишње, пише Феникс.

Једна од најважнијих промјена односи се на начин финансирања становања кроз социјалну помоћ. Држава више неће аутоматски покривати кирије за лоше и неусловне станове, чиме се, како наводе власти, прекида пракса индиректног финансирања неодговорних станодаваца.

Примјена закона очекује се на јесен 2026. године, а циљ је јасан – заштита станара и увођење реда на тржиште некретнина пише Биз портал.

Прочитајте више

Мрави инсекти

Занимљивости

Невиђена запљена: Кријумчарио 2.000 мрава

2 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Пуцњава у америчкој бази, има погинулих

2 ч

0
Ако желите да вам машина за веш траје деценијама, убаците ово у бубањ једном мјесечно

Савјети

Ако желите да вам машина за веш траје деценијама, убаците ово у бубањ једном мјесечно

2 ч

0
Дејан Матић шокирао признањем: Тукао ме је као магарца

Сцена

Дејан Матић шокирао признањем: Тукао ме је као магарца

2 ч

0

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Пуцњава у америчкој бази, има погинулих

2 ч

0
Потпуни хаос на немачком аеродрому: Потпуна обустава

Свијет

Потпуни хаос на немачком аеродрому: Потпуна обустава

2 ч

0
Извори из Брисела: Кијеву одобрен кредит упркос мађарском вету

Свијет

Извори из Брисела: Кијеву одобрен кредит упркос мађарском вету

3 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова о Макрону: Ризикује да остане без функције

3 ч

0

