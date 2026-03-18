Дејан Матић шокирао признањем: Тукао ме је као магарца

18.03.2026

08:45

Дејан Матић шокирао признањем: Тукао ме је као магарца
Током гостовања у емисији "Амиџи шоу" Дејан Матић је открио да је урадио потпуно необичну ствар, с обзиром на то да је слијеп.

Водитељ га је прво питао за ситуацију коју је раније већ причао у јавности, када је открио да му отац није вјеровао да не види, јер је управљао мотором.

"Је л' си возио мотор или ауто", питао је Огњен.

"И мотор и ауто", оговорио је Дејан.

"Које си још ствари радио које људи не би очекивали", питао је Амиџић.

"То је Сале причао, кад су га питали да ли је било да некад нисте причали каже Сале: Јесте, тукао ме као магарца. Најекстремније је то што сам возио мотор и ауто", рекао је Матић.

"Отац ми није давао до знања да имам хендикеп"

Подсјетимо, Дејан Матић испричао да је редовно седао за волан у то вријеме, наводећи да је мотор који је много волио добио од оца.

"Најљепше ми је било у Дрвару, то дјетињство не бих мијењао ни за шта на свијету. Као клинци смо крали крушке, трешње, кукурузе и све што смо могли. Отац ми није давао до знања да имам хендикеп, толико је вјеровао у мене да ми је чак купио и мотор", започео је причу Дејан .

"Толико сам волио да возим, да сам тај мотор возио и на задњем точку, наравно, док ме отац није гледао. Послије кад је цијела прича дошла до њега, није вјеровао да сам слијеп", испричао је певач.

"Теже ми је пало кад сам отишао из Дрвара него кад сам сазнао за свој хендикеп. Тад ми се свијет срушио", открио је Матић преноси Ало.

