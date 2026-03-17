Опен АИ пред судом због "халуцинација"

АТВ

17.03.2026

14:02

Chat GPT
Фото: Pexels

Енциклопедија Британика и њена подружница Мериам-Вебстер поднијеле су пред америчким судом тужбу против Опен АИ-ја, тврдећи да злоупотребљава њихове материјале у "обуци" модела умјетне интелигенције.

Опен АИ користи онлајн чланке и енциклопедијске и рјечничке уносе за "обуку" Цхат ГПТ-а сажецима садржаја у одговору на упите корисника "канибализује" интернетски промет Британике, стоји у тужби поднесеној у петак пред савезним судом у Њујорку.

Незаконито копирано готово 100.000 чланака

Незаконито је копирано готово 100.000 чланака, тврди Британика, додајући да Цхат ГПТ производи "готово дословне" копије њезиних енциклопедијских уноса, рјечничких дефиниција и другог садржаја и "краде" кориснике.

Опен АИ је оптужен и за крађу интелектуалног власништва и нетачно цитирање Британике у лажним АИ "халуцинацијама". Појам обухвата нетачне одговоре АИ-ја на упит, у распону од недосљедности до измишљених информација.

Британика тражи новчану одштету, не прецизирајући износ, и судски налог којим се блокира таква, како наводе, незаконита пракса.

Портпароли и адвокати Британике нису одмах одговорили на упит Ројтерса да прокоментаришу тужбу.

Портпарол Опен АИ-ја рекао је ипак да њихови модели "јачају иновације, обучени су на јавно доступним подацима и утемељени на поштеној употреби".

Власници ауторских права, укључујући ауторе и новинске куће, поднијели су већ низ тужби против технолошких компанија због неовлаштене употребе њихових материјала за обуку система вјештачке интелигенције.

Британика је прошле године поднијела сличну тужбу против стартапа за вјештачку интелигенцију Перплеxитy АИ.

Компанија за вјештачку интелигенцију у правилу ипак одговарају да њихови систему користе садржај заштићен ауторским правима у доброј вјери, трансформишући га у нешто ново, преноси Индекс.хр.

