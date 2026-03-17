Ретро фризура која ће бити међу водећим трендовима овог прољећа

АТВ

17.03.2026

13:36

Шишке дјевојка
Фото: Pexels/Sydney Sang

Елегантна, практична и лака за одржавање, боб фризура поново је међу главним трендовима за прољеће и лето 2026. Посебно се издваја нова варијанта названа "фоб“ - модерна и благо ретро верзија класичног боба која освјежава изглед и даје коси волумен.

Боб фризуре су веома популарне ове сезоне јер уоквирују лице, омекшавају црте и лако се стилизују. Посебно су погодне за танку косу јер јој дају пуноћу, а истовремено су свестраније од кратких фризура.

Фоб је тренди боб сезоне

На друштвеним мрежама хит је тренутно "фоб“, а ова фризура је заправо "флиппед боб“ – боб код ког су врхови благо увијени ка споља, што фризури даје дискретан ретро изглед. Често се комбинује са дужим шишкама или такозваним завјеса шишкама које се раздвајају око лица.

Овај стил је популаризовала и манекенка Ђиђи Хадид.

Фризура може да се носи равна, благо таласаста или помало разбарушена, преноси Сенса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

